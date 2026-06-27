VIZCAYA
Un joven muere tras ser disparado con un táser por la Policía Local de Santurtzi
El episodio desata las protestas en las clales contra la "violencia policial"
Redacción
Un joven de 30 años falleció este miércoles en Santurtzi (Vizcaya) tras ser disparado con un dispositivo táser por la Policía Local. El episodio, que ha conmocionado a la localidad, ha provocado este sábado protestas en las calles contra la "violencia policial".
Ciudadanía, colectivos sociales y allegados de la víctima se han concentrado en Santurtzi este sábado para denunciar la "violencia policial" que entienden se ejerció contra el joven santurtziarra tras una actuación policial. A la convocatoria, que ha tenido lugar frente al Ayuntamiento a partir de las 12.30 horas, han acudido cientos de personas que, bajo los lemas "no a la brutalidad policial" y "justizia Anderrentzat" (justicia para Ander) han proferido diversas protestas contra la policía, como 'vergüenza me daría ser policía' o 'borroka da bide bakarra', y sonoros pitos.
La miembro del Movimiento Socialista de Ezkerraldea, Lydia Sánchez, ha denunciado que "cuatro municipales mataron a un joven haciendo uso del táser y de las porras", por lo que denuncian "que tanto el Ayuntamiento de Santurtzi como los medios de comunicación han tratado de esconder lo sucedido y además desde el inicio han mostrado su apoyo incondicional a la policía frente a este suceso".
"Creemos que los responsables son directos y claros, tanto la policía como sus responsables políticos. Exigimos que se tomen medidas, exigimos que se les castigue y que se pongan garantías para que algo así no vuelva a suceder", ha añadido.
Por otra parte, cree que "últimamente, en nombre de la seguridad, la policía pasa por encima de los derechos de las personas de manera violenta", por lo que considera necesario "salir y a movilizarnos en contra de la impunidad policial y para que en el futuro nadie tenga que volver a sufrir algo así".
La protesta ha transcurrido durante varios minutos y las personas congregadas han dado una vuelta por el municipio, tras lo que han leído un manifiesto al regresar de nuevo a la plazoleta frente al Ayuntamiento.
Fuente: El Periódico
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