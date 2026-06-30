La Complutense sanciona a Juan Carlos Monedero con un año de suspensión como profesor por acoso a una alumna

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sancionado con un año de suspensión de funciones al profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, tras concluir el expediente disciplinario abierto a raíz de una denuncia que activó el protocolo interno contra el acoso sexual y sexista. Por su parte, el expolítico niega el acoso y asegura que recurrirá la sanción ante la justicia.

Según han confirmado este martes a EFE fuentes cercanas a la denunciante, la sanción llega después de la tramitación de un expediente abierto por la universidad en enero de 2025, cuando una alumna puso en marcha el protocolo interno de la Complutense. La resolución, adelantada por 'El País', considera acreditada la comisión de una falta muy grave de acoso y fija una suspensión de funciones de un año. De ese periodo, el documento precisa que Monedero ya ha cumplido seis meses "con carácter de medida preventiva", tiempo que deberá descontarse del cómputo total de la sanción.

Monedero denuncia vulneración de garantías

Tras conocerse la sanción, Monedero ha negado los hechos y ha anunciado que ha recurrido ante la justicia el expediente disciplinario de la UCM. "Las expresiones y conductas denunciadas por las que ha sido sancionado nunca han existido", sostiene su abogada en un comunicado difundido por el propio profesor en redes sociales. En el texto, la defensa del fundador de Podemos afirma que el procedimiento administrativo en la universidad "ha estado plagado de vulneraciones de derechos y garantías fundamentales y procedimentales".

El profesor sostiene además que la denuncia que dio origen al expediente fue presentada el día de la toma de posesión del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por "una militante y dirigente local del PP de la Comunidad de Madrid con vínculos directos" con el máximo responsable de la asociación Libertad sin ira. Según el escrito, esa asociación había reclamado en los meses previos a la denuncia la expulsión de Monedero de la Complutense por sus conferencias en el país latinoamericano.

Monedero también asegura que durante la tramitación del expediente disciplinario "se intentó introducir en el mismo, por la vía de citarlo de diversas maneras por parte de las declarantes, a otro profesor fundador de Podemos", en alusión a Pablo Iglesias, aunque sin mencionarlo expresamente. "Estaba clara la intención", afirma el comunicado.

El profesor añade que, de forma paralela a la denuncia de la alumna, se interpuso otra por parte de un vicerrector de la Complutense que dio lugar a un segundo expediente. En este caso, según su versión, se le atribuyó haber incumplido de manera muy grave las funciones inherentes a su puesto por sus viajes a Venezuela y a otros países para labores de consultoría, pese a tener reconocida la compatibilidad con la actividad docente. En ese procedimiento se llegó a acusar a Monedero de falsedad en documento público, pero esa acusación no prosperó por falta de pruebas y el expediente concluyó con una amonestación.

La UCM guarda silencio por protección de datos

Fuentes del Rectorado de la Universidad Complutense han evitado confirmar o valorar la sanción. La institución se remite a "la normativa vigente en materia de protección de datos" y asegura que "no facilita ni confirma datos personales relativos a terceros", según ha apuntado a EFE.

El expediente tuvo su origen en una denuncia presentada por una alumna ante la Unidad de Igualdad de la UCM, que abrió en enero de 2025 una investigación mediante un procedimiento de información reservada. Con carácter "confidencial", ese expediente fue remitido posteriormente desde la Unidad de Igualdad a la Inspección de Servicios de la Complutense.

En abril de 2025, el caso llegó también a la Fiscalía. Sin embargo, el Ministerio Público archivó el procedimiento penal al no apreciar la existencia de un delito "contra la integridad moral". Pese al archivo, la Fiscalía calificó el supuesto comportamiento del profesor como "improcedente" y "reprochable moralmente". Tras conocerse el archivo penal, el Punto Violeta Somosaguas de la UCM criticó en junio de 2025 la decisión de la Fiscalía y reclamó a la universidad que continuara por la vía administrativa. Ese procedimiento administrativo es el que finalmente ha concluido con la sanción de un año de suspensión de funciones a Monedero.

Fuente: El Periódico de España