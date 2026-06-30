Homenaje Institucional
El escritorio de prensa del Congreso llevará el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba
La Cámara Baja renombrará el actual Escritorio de Prensa en homenaje al exvicepresidente socialista, fallecido en 2019, tras aprobar la propuesta impulsada por Francina Armengol
El PSOE busca la complicidad del PP para dedicar un "espacio importante" del Congreso a Rubalcaba
EFE
La mayoría progresista de la Mesa del Congreso ha acordado este martes, con los votos en contra del PP, poner a una de las salas de la Cámara Baja el nombre del exvicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido en 2019.
Fuentes parlamentarias han informado de la propuesta que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, ha llevado a la reunión de la Mesa este martes para renombrar la sala conocida como 'Escritorio de prensa', cercana al hemiciclo, como 'Escritorio Alfredo Pérez Rubalcaba'.
La iniciativa ha contado con los votos a favor del PSOE y Sumar, que tienen mayoría en el órgano, y los del PP en contra, según han explicado las mismas fuentes.
Rubalcaba fue diputado durante seis legislaturas y se convirtió en "unas de las figuras clave de la historia de la democracia española y, en particular, de la evolución del parlamentarismo constitucional", según se argumenta en la propuesta de Armengol.
Será después del verano cuando se celebre un acto para llevar a cabo el cambio de nombre, en el que se instalará una placa en la citada sala.
Fuente: El Periódico
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