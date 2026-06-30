Azcón lleva al Rey los "agravios" de un sistema de financiación autonómica que "perjudica" a Aragón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado este martes al rey Felipe VI su preocupación por el actual modelo de financiación autonómica. El dirigente del PP ha sido recibido en audiencia por el jefe del Estado tras ser reelegido presidente de la comunidad autónoma a finales de abril después de llegar a un acuerdo de gobierno de coalición con Vox.

Azcón ha respondido varias preguntas de los periodistas tras la reunión y ha explicado que durante el despacho con el Monarca ha denunciado los "agravios" que, a su juicio, puede sufrir la comunidad con el nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno central quiere aprobar en las siguientes semanas. La pretensión del Ejecutivo de Pedro Sánchez es aprobar antes de agosto en el Consejo de Ministros el nuevo modelo de financiación autonómica para remitirlo después al Congreso de los Diputados para que le dé luz verde.

Tras la audiencia mantenida en el Palacio de la Zarzuela, Azcón ha asegurado que expuso al jefe del Estado que el sistema "perjudica las características de Aragón" y reclamó un modelo que tenga en cuenta la despoblación, la extensión del territorio y el mayor coste que supone prestar servicios públicos en todos sus municipios.

La dependencia de los "políticos nacionalistas"

El dirigente aragonés ha sostenido que la financiación autonómica debería estar "pensada fundamentalmente en la igualdad" y no responder, según ha dicho, a "cuestiones políticas que tienen que ver con la dependencia del Gobierno de los partidos políticos nacionalistas". En la misma línea, ha expresado su rechazo a la condonación de la deuda planteada para las comunidades autónomas, al considerar que supone "un traje a medida de determinadas comunidades".

Azcón ha explicado que también ha trasladado a Felipe VI la necesidad de seguir impulsando políticas de vivienda, especialmente para facilitar el acceso de los jóvenes, y ha defendido que Aragón pueda contar con una financiación suficiente para mejorar la prestación de los servicios públicos. "Las preocupaciones que le he expresado al Rey y que el Rey comparte son las preocupaciones de los aragoneses", afirmó.

Durante la reunión, ambos han repasado además la evolución económica de Aragón y el auge de las inversiones tecnológicas que está recibiendo la comunidad, un ámbito en el que Azcón ha destacado que la región se ha convertido en uno de los principales polos de atracción del sur de Europa. Según ha explicado, el Rey mostró un profundo conocimiento de la realidad económica, política y social aragonesa.

La conversación también ha abordado cuestiones culturales, entre ellas la posibilidad de realizar una nueva visita al monasterio de Poblet junto a las comunidades vinculadas históricamente a la Corona de Aragón. Azcón ha explicado asimismo el deseo del Rey de regresar próximamente a Aragón y ha reiterado la invitación permanente de la comunidad tanto al Monarca como al resto de la familia real.

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El encuentro se enmarca en los habituales despachos que el jefe del Estado mantiene con los presidentes autonómicos para abordar la situación de sus respectivas comunidades -especialmente cuando son elegidos- y otros asuntos de actualidad institucional. La semana pasada estuvo en la Zarzuela María Guardiola (PP), presidenta de Extremadura, y este jueves también tiene previsto acudir a otra audiencia Alfonso Fernández Mañueco (PP), jefe del Ejecutivo de Castilla y León.

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