La Guardia Civil registra el Ayuntamiento malagueño de Frigiliana en una investigación sobre malversación y prevaricación

La Guardia Civil se ha presentado a primera de la mañana de este martes en dependencias del Ayuntamiento de Frigiliana en unas actuaciones que giran en torno a los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, según han confirmado a este periódico fuentes del instituto armado. Otras fuentes apuntan que los agentes de la Comandancia de Málaga han acudido al Consistorio y a otras dependencias municipales buscando información que podría estar vinculada con determinadas contrataciones públicas.

Aunque de momento no ha trascendido qué personas están investigadas o si han llegado a ser detenidas, las fuentes consultadas han indicado que el foco de los investigadores está puesto en la actual corporación municipal que lidera el socialista Alejandro Herrero. Los registros de las dependencias se están realizando bajo la supervisión de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrox, cuyo titular mantiene secretas las actuaciones. Los agentes están recopilando documentación en formato físico y digital.

Equipo de gobierno

El Ayuntamiento de Frigiliana, municipio de la Axarquía con un censo aproximado de 3.500 habitantes, está gobernado actualmente por el PSOE, partido que en las elecciones municipales de 2023 logró la mayoría absoluta con siete concejales por los tres que consiguió el PP y uno Por mi pueblo. Herrero, además de regidor, está al frente de las delegaciones de Infraestructuras y Obras y Urbanismo y Planeamiento. El resto del equipo de gobierno lo forman los concejales María del Carmen Cerezo, Antonio Manuel López, Francisco Jesús Iranzo, Sonia Castillo, Andrés Ortega y Eduardo Jesús García, que están al frente de otras 26 delegaciones municipales.

Los socialistas conservan esa mayoría absoluta desde 2019, si bien Herrero accedió a la Alcaldía en 2017 con una moción de censura en 2017 con la que arrebató el cargo al hasta entonces regidor popular José Antonio González.

Fuente: La Opinión de Málaga