PP y Vox tratan de diferenciarse en sus críticas a las nacionalizaciones, de la "ingeniería electoral" al "pucherazo"

PP y Vox tratan de diferenciarse en sus críticas a la nacionalización de cerca de 2,5 millones de personas con antepasados españoles. Ambas formaciones denuncian que la concesión de la nacionalidad española les daría derecho a votar en las elecciones generales y que, por tanto, el censo electoral se vería alterado a poco menos de un año de que se convoquen comicios. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo lo califica de "ingeniería electoral" y se muestra preocupado, pero rechaza que se trata de un "pucherazo". Justo esa, y "golpe de Estado", han sido las expresiones escogidas por los de Santiago Abacal para denunciar la estrategia del Gobierno.

Después de que el presidente del PP criticara este lunes el proceso de nacionalizaciones abierto hace ya cuatro años con la Ley de Memoria Democrática, Vox no ha perdido el tiempo en salir a reivindicar que fueron ellos los primeros que hablaron del "pucherazo". Ha sido el secretario general del grupo parlamentario ultra en el Congreso, José María Figaredo, quien se ha congratulado de que Feijóo se sumara este lunes a su teoría. "Que toda esta gente se sume al carro es fantástico porque lo que demuestras es que Vox está generando opinión", ha asegurado.

"El tiempo nos da la razón y muchos van interiorizando esos mensajes y los van haciendo suyos", ha dicho el dirigente del partido de extrema derecha al ser preguntado por las palabras del presidente del PP. En una rueda de prensa en el Congreso, Figaredo ha dedicado cerca de veinte minutos a alentar las dudas sobre el próximo proceso electoral, llegando a alertar del "riesgo de un auténtico pucherazo" y de "un golpe de Estado en diferido".

"Fabricar" votantes

No ha querido entrar en estas consideraciones el líder del PP. "El pucherazo es una cosa, y lo que nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral", ha dicho Feijóo este martes en una entrevista en la 7TV de Murcia. En concreto, ha denunciado que la intención es "fabricar" votantes y hacerlo de manera "unilateral", obviando que fue el Congreso quien aprobó la Ley de Memoria Democrática en 2022 que contenía una disposición para conceder la nacionalidad a los nacidos fuera de España con padres o abuelos españoles.

Otros dirigentes populares también han tratado de rebajar las acusaciones, limitando las críticas a una "sospecha" sobre la transparencia con la que se están concediendo la nacionalidad. "Cuando lo que pretende Sánchez es a toda prisa, con urgencia, externalizando la nacionalización a través de empresas cubanas vinculadas al régimen, ¿no es para sospechar? Con Sánchez nada es casual. Estamos preocupados y hay que analizarlo con rigor", ha aseverado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Si en algo sí han coincidido es en alentar esas dudas sobre los procedimientos que se están realizando en Cuba. Además, elevando la polémica, Figaredo ha puesto en cuestión el actual sistema que permite votar a los españoles que residen en el extranjero asegurando que no contempla las medidas de seguridad suficientes para descartar un pucherazo. "Resulta evidente que al final el Gobierno de Sánchez está dispuesto a cualquier cosa y a cualquier medio para asaltar el poder y mantenerse atornillado al banco del Gobierno", ha dicho.

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