Cinco federaciones del PSOE y la ciudad de Madrid celebrarán primarias en julio para blindar a los candidatos apoyados por Ferraz

El PSOE ha aprobado la celebración de primarias este mes de julio en cinco federaciones socialistas, dos consejos insulares (Mallorca y Menorca) y 21 ayuntamientos españoles, en una gran parte de los casos para blindar a los candidatos respaldados por Ferraz. En total, harán la elección de sus cabezas de lista este mismo mes las federaciones socialistas de Baleares, como ya adelantó este diario, Cantabria, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia.

Además, otras 21 ciudades de más de 20.000 habitantes escogerán a sus cabezas de lista antes de agosto, entre ellas siete capitales de provincia: Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca, Santander, Lugo, Pontevedra y Murcia, además de Ceuta y Melilla. Como adelantó EL PERIÓDICO el pasado mes de mayo, este año y por primera vez, el PSOE ha aprobado un proceso de primarias a la carta con tres ventanas para elegir a los candidatos en julio, septiembre y noviembre.

La dirección federal se asegura así hacer unas primarias exprés en algunas de las comunidades autónomas donde el candidato apoyado por el partido corre peligro de encontrarse adversarios internos. Es el caso de la capital de España. La actual portavoz municipal del PSOE y exministra de Industria, Reyes Maroto, quiere ser candidata y cuenta con el apoyo no declarado de la dirección federal y de la del PSOE de Madrid. Al poner en marcha ya el proceso, Ferraz cierra el camino a la exmiembro de la Ejecutiva Enma López, que la semana pasada tuvo que dimitir de la dirección federal después de anunciar que competirá por ser candidata a la Alcaldía de Madrid.

Enma López cuenta con poco apoyo orgánico

Fuentes de la dirección regional explican que la propia López reclamó primarias en el mes de julio, aunque parece ser que lo que ella esperaba es que Reyes Maroto renunciara finalmente a presentarse. La actual portavoz adjunta en el Ayuntamiento de Madrid cuenta con pocos apoyos en las agrupaciones de la capital. Sí la respalda el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pero él ni siquiera milita ni vota en la ciudad, sino en la localidad de Soto del Real.

El anuncio de su candidatura en vísperas del Comité Federal cogió por sorpresa a todos en el PSOE y provocó finalmente su dimisión, dado el enfado mayúsculo de la dirección federal, a la que pertenecía, que consideró que había sido "muy desleal", y así se lo comunicó. Después de una dura conversación con la dirección, López se vio forzada a dimitir.

La que hasta entonces era portavoz adjunta de la Ejecutiva no adelantó su intención de competir ni a Pedro Sánchez, ni a la secretaria de Organización federal, Rebeca Torró, ni al secretario general de los socialistas madrileños, el ministro Óscar López, hasta el último momento y con un mensaje en su móvil minutos antes de hacerlo público en una entrevista en El País. Además, lo hizo dos días antes del Comité Federal y saltándose todos los plazos de un calendario que iba a presentar la dirección a la que pertenecía.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, participa en un curso de verano de la Universidad de Almería. / Ministerio para la Transformación Digital

El PSOE-M quiere también confirmar la candidatura de Óscar López antes de agosto. En este caso, Ferraz no espera que se presente ningún otro aspirante más. El exsecretario general del PSOE-M Juan Lobato llegó a valorar presentarse a las primarias, pero, según dijo, solo lo haría en el caso de que fueran abiertas a todos los ciudadanos, no solo a los militantes socialistas, como han sido siempre.

Fuentes de la dirección aseguran a este diario que las primarias de Madrid estaban previstas para septiembre. Pero "la precipitación" de Enma López "ha hecho que todo se acelere". "Dada la situación que ha generado, ahora lo mejor es acabar cuanto antes y celebrarlas en julio; duela o no duela, mejor cuanto antes", aseveraron fuentes de la siempre convulsa federación madrileña a este periódico.

Diana Morant, a la Comunidad Valenciana

Otra de las candidatas ministras, Diana Morant, se quiere confirmar también este mes de julio como aspirante socialista a presidir la Generalitat Valenciana, y si es posible sin rivales internos. En este caso, el PSOE considera que tiene "posibilidades reales" de llegar al Govern junto con Compromís y dado el desastre de la gestión del Gobierno valenciano del PP de la DANA de la que en octubre se cumplirán dos años.

El plazo de presentación de candidatos en todos los casos será entre el 2 y el 3 de julio. La recogida de avales será entre el sábado 4 y el 11 de julio. En el caso de que haya más de un candidato, la campaña electoral durará del domingo 12 al sábado 18. La primera vuelta de las primarias sería el domingo 19 y la segunda, si ninguno de los aspirantes consigue más del 50% de los votos, el domingo 26 de julio.

Otro de los movimientos esperados era el adelanto de las primarias en Baleares. La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ya anunció su intención de no ser candidata autonómica y de repetir en las listas del Congreso. Su sustituta será, casi con toda probabilidad, la secretaria de Turismo, Rosario Sánchez Grau.

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Otra federación donde se podía producir ruido y batalla interna es Cantabria. El actual delegado del Gobierno, Pedro Casares, candidato apoyado por Ferraz, ha anunciado su intención de ser presidente del Gobierno regional. Pero el anterior secretario general y exconsejero regional, Pablo Zuloaga, estaba valorando también presentarse, como le están pidiendo muchos militantes, según dicen fuentes de su entorno. Acelerando los plazos, el candidato oficial, que cuenta con el respaldo de Ferraz y de su puesto institucional, lo tendrá más fácil para ser cabeza de lista.

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