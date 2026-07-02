Feijóo y Vox dan casi por cerrado el acuerdo político en Andalucía que incluye la prioridad nacional y centran el pulso en el reparto de consejerías

Este jueves a las 19.00 horas Juanma Moreno se enfrenta en el Parlamento andaluz a una nueva votación para su investidura. Una segunda oportunidad a la que llega sin el acuerdo con Vox completamente cerrado pero mucho más avanzado de lo que estaba el pasado martes cuando obtuvo el primer 'no' de la formación de Santiago Abascal. El pacto de contenidos políticos, con el concepto de prioridad nacional recogido en términos similares a Castilla y León, Aragón o Extremadura, está prácticamente ultimado pero queda un elemento fundamental de la negociación: la entrada del partido de Manuel Gavira en el Gobierno y el reparto de consejerías. Si no hay acuerdo esta tarde, arrancará la cuenta atrás para una repetición electoral fijada ya en el 25 de octubre.

Así lo ha confirmado en la mañana de este jueves, el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo tras mantener una conversación telefónica en la tarde del miércoles con el presidente andaluz. Juanma Moreno. "Sí sé que el acuerdo programático, el acuerdo de contenidos y de principios, está ultimado. Ahora, como pasa siempre en los gobiernos de coalición lo que hace falta es concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un gobierno de futuro y eso es exactamente lo que se está ventilando", resumió el presidente del PP durante una intervención en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

Las negociaciones, no obstante, siguen adelante y se mantienen abiertas entre las dos direcciones políticas con el objetivo de cerrar un pacto antes de las siete de la tarde. "Queda tiempo para negociar y todavía no hay nada perdido", resumió la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán. El punto clave en estos momentos es el peso que tendrá la formación de Santiago Abascal en el nuevo gobierno. Su petición de obtener tres consejerías y una vicepresidencia, siguiendo el modelo de otras comunidades, ha sido rechazada inicialmente por el PP que quiere hacer valer sus resultados en las elecciones del 17M y marcar un modelo diferenciado en Andalucía.

Esta estrategia fue reforzada también por el presidente del PP quien subrayó este jueves que el resultado electoral da un mayor margen a los populares dado que obtuvieron 20 puntos de diferencia sobre los socialistas y 30 sobre Vox. "En un Parlamento de 109 diputados, sólo le faltaron dos escaños para la mayoría absoluta", destacó estableciendo una diferencia entre el caso andaluz y la situación de Extremadura, Castilla y León o Aragón.

Prioridad nacional, memoria democrática y sindicatos

Dentro de ese acuerdo casi cerrado, Vox fija como un eje fundamental la incorporación de la prioridad nacional "a la hora de articular las políticas públicas, el desarrollo de todas las leyes y toda la normativa que tiene que ver con la asistencia social o el acceso a la vivienda pública". Este concepto, que fue tachado en repetidas ocasiones como "eslogan vacío" por parte del presidente andaluz se ha incorporado en los acuerdos en términos similares a los recogidos en otras comunidades autónomas: "El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio"

Del mismo modo, la portavoz de Vox subrayó que el contenido de las negociaciones incluye el "rechazo a todas las políticas ideológicas" entre las que citó expresamente la memoria democrática (la Junta ha aprobado con el Gobierno de Juanma Moreno su propio plan estratégico) y, sobre todo, los acuerdos con los sindicatos. Este último extremo supone un hito de enorme relevancia en el caso de Andalucía dadas las relaciones establecidas durante los últimos años con UGT y CCOO que han incluido entre otras cuestiones una Ley de Participación Institucional que recoge un compromiso de financiación y la implicación en las principales decisiones que se adopten en el gobierno autonómico.

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