Palacio de la Zarzuela
Mañueco reivindica ante el Rey la monarquía como garantía de "estabilidad"
El presidente de Castilla y León es recibido en audiencia tras ser investido para un tercer mandato gracias a pacto con Vox
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reivindicó este jueves ante Felipe VI el papel de la monarquía como símbolo de "unidad, estabilidad y continuidad de España", durante la audiencia que el Rey le concedió en el Palacio de la Zarzuela tras su reciente reelección al frente del Ejecutivo autonómico.
Según fuentes del Ejecutivo autonómico, Mañueco reafirmó la lealtad de Castilla y León a la Constitución, la Corona y el conjunto de las instituciones del Estado. Asimismo, trasladó al Monarca que uno de los grandes objetivos de la legislatura será fortalecer la "cohesión territorial" de la comunidad, con especial atención al medio rural y al reto demográfico.
El presidente autonómico también expuso a Felipe VI su propósito de "consolidar" unos servicios públicos que, afirmó, son "líderes en España", al tiempo que avanzó que su Gobierno seguirá impulsando la modernización de Castilla y León, el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la igualdad de oportunidades como ejes de su acción política.
Ronda de audiencias
Felipe VI sigue recibiendo en el Palacio de la Zarzuela a los presidentes autonómicos que han sido reelegidos en este ciclo electoral que ha llevado a las urnas a los ciudadanos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, todas comunidades en las que ha ganado el PP. Este jueves ha sido el turno de Mañueco (PP), investido para un tercer mandato en su autonomía. El dirigente conservador fue consejero en el Ejecutivo autonómico entre 2001 y 2011 y alcalde de Salamanca, entre 2011 y 2018. El martes pasó por la Zarzuela Jorge Azcón (PP), presidente de Aragón, y la semana pasada, María Guardiola (PP), presidenta de Extremadura. Dentro de unos meses llegará, previsiblemente, el turno de Juanma Moreno (PP), que, como el resto de sus compañeros, ha negociado el apoyo de Vox para retener el cargo.
Mañueco llegó a la presidencia del Gobierno en 2019, con los votos de su partido y del extinto Ciudadanos. Tras las elecciones adelantadas de 2022, tuvo que pactar con el partido de ultraderecha Vox para poder seguir siendo presidente, convirtiéndose en el primer ejecutivo autonómico que incluía consejeros de la formación de Santiago Abascal. Ese entendimiento llegó ya con la 'era Feijóo', porque justamente se había producido el jaque mate a Pablo Casado en la dirección nacional del PP.
Ahora, pese a que los ultras salieron del Ejecutivo en julio de 2024 (a la vez que dejaron también los gobiernos de otras cuatro autonomías por su rechazo a acoger niños inmigrantes), Mañueco se ha vuelto a entender con ellos, otorgándoles tres carteras: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales --con rango de vicepresidencia--, Agricultura y Turismo.
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Fuente: El Periódico
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