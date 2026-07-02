Hombre latino, de menos de 45 años y residente en Madrid o Barcelona: el perfil del inmigrante que ha solicitado su regularización

Los casi 1,2 millones de extranjeros que se han apuntado a la regularización extraordinaria abierta por el Gobierno entre el 14 de abril y el 30 de junio son en su mayor parte hombres (57%), tienen menos de 45 años (81%) y son latinos (67%). Además, la mayoría de ellos tienen estudios postobligatorios, Bachillerato, FP o estudios universitarios (el 24%). Estos datos han sido facilitados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Casi todos ellos trabajaban ya desde hace tiempo en España, pero sin derechos y sin obligaciones, como argumenta el Ejecutivo. En total, se han apuntado al proceso de regularización 1.174.968 personas, la gran mayoría de ellas en las provincias de Madrid y Barcelona, donde ya vivían.

Por edades, el grupo más numeroso es el de personas entre 25 a 34 años, que representan el 31,3% del total; seguidos por quienes tienen entre 35 y 44 años (21,6%) y entre 16 y 24 años (17%). Seis de cada diez solicitantes (59,4%) tienen menos de 34 años. “La mayoría de los solicitantes se van a incorporar a nuestro mercado laboral en sectores estratégicos y esenciales, contribuyendo a la prosperidad compartida de nuestro país”, ha señalado la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

Descripción del contenido: Solicitudes de regularización extraordinaria representadas en un mapa coroplético.

Por tipo de actividad, los sectores que concentran el mayor número de altas son: la hostelería (38.776 personas), comercio (20.195), actividades administrativas (19.327) y la construcción (18.310).

Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 25,9% del total; seguida de Marruecos (13,3%); Venezuela (11,8%); Perú (8,8%), y Honduras (4,9%). Dos de cada tres solicitantes proceden de Latinoamérica, mientras que el 22,9% es de origen africano y un 8,3%, de Asia.

Cataluña es la comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes (257.602), seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunidad Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557). Después están Castilla-La Mancha, País Vasco, Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias.

El 83,2% de los solicitantes han tramitado su solicitud por vía telemática, mientras el 16,8% (casi 200.000) lo han hecho de forma presencial en las 448 oficinas habilitadas en toda España por Correos, las oficinas de la Seguridad Social y los departamentos de Extranjería.

Descripción del contenido: Solicitudes de regularización extraordinaria representadas en un mapa coroplético.

A 30 de junio, ya se han afiliado 159.097 nuevas personas a la Seguridad Social, pagando sus impuestos y sus cotizaciones como fruto de este proceso. Todos estos datos oficiales han sido facilitados en rueda de prensa por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, y la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez en la sede del ministerio que encabeza Elma Saiz y que ha sido el encargado de pilotar este proceso.

Como ha explicado Cancela, el 84% de las personas que están en proceso de regularización tienen competencia lingüística plena del español (ya que dos tercios son latinos). Además, en el caso de las comunidades autónomas con lengua cooficial, conocen esta lengua el 40% de los solicitantes gracias a que llevan tiempo conviviendo en esas comunidades.

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El proceso llega contra la tendencia marcada por la Unión Europea y la mayoría de los estados occidentales, con la entrada en vigor el pasado 12 de junio del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), el primer marco legislativo a nivel comunitario que endurece los requisitos de entrada de migrantes al Viejo Continente y la mayor parte de sus países endureciendo sus políticas de migración a pesar de la necesidad de migrantes que tiene Europa.

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