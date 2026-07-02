Juanma Moreno ya es presidente de la Junta de Andalucía y gobernará de la mano de Vox

Dos intentos, una coalición de gobierno y 150 medidas. Eso es lo que ha necesitado el recién reelegido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para poder ser investido en el Parlamento autonómico con los votos de Vox. El líder popular ha alcanzado un acuerdo in extremis con la formación de Santiago Abascal para poder conformar gobierno en la comunidad autónoma con más cesiones de las previstas.

Moreno ha obtenido 68 votos a favor, 10 más de los que necesitaba, y 41 en contra. "Es la mayoría más amplia que ha tenido un gobierno en Andalucía", resumió el hasta ahora de Vox, Manuel Gavira. Para lograrlo, eso sí, el dirigente popular ha tenido que firmar un texto de 150 medidas con la extrema derecha e incluir al líder de la formación en la comunidad autónoma en su gobierno.

Durante esta legislatura, Gavira ocupará la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de Vicepresidencia. En total, el presupuesto destinado a esta cartera es de 1.200 millones de euros. Además, Vox ha conseguido un senador por designación autonómica y la Vicepresidencia de la Mesa del Parlamento, como ha ocurrido en otros territorios.

Moreno acepta la prioridad nacional

Además de la prioridad nacional, algo que el propio pacto defiende que es “adecuado a la legalidad vigente”, Moreno ha tenido que incluir numerosas rebajas fiscales con las que no contaba, como la supresión de tres tributos propios en materia ambiental o el rechazo a los menores migrantes no acompañados. A cambio, se ha asegurado los cuatro presupuestos de la legislatura.

El diputado de Vox, Benito Morillo, ha sido el primero de la extrema derecha en anunciar su voto positivo al presidente de la Junta en funciones. Tras él la que fuera portavoz del partido en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, y el resto de diputados de la formación de Abascal han mostrado, con una sonrisa, su apoyo al candidato popular.

Moreno evita dar explicaciones ante el pleno

"Queda elegido presidente de la Junta de Andalucía, el excelentísimo señor Don Juanma Manuel Moreno Bonilla", ha sentenciado el presidente de la Cámara antes de darle la enhorabuena, mientras los populares se deshacían en aplausos. Todo, ante un flamante Gavira, que no ha parado de sonreír durante toda la sesión y se ha sumado con los suyos al aplauso a su recién elegido presidente.

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Pese a que las formaciones de la izquierda han solicitado en múltiples ocasiones que Moreno vuelva a tomar la palabra para explicar ante los diputados los distintos detalles que ambos partidos han firmado, el PP se ha negado. "No se vota ningún pacto", ha defendido en redes sociales la diputada popular Beatriz Jurado, que ha insistido en que votan "si Juanma Moreno obtiene la confianza del Parlamento para ser presidente".

Fuente: El Correo de Andalucía