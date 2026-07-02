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Caso Leire Díez

El PP, tras la imputación de Mercedes González, exige su dimisión y la de Grande-Marlaska: "Es de extrema gravedad"

Los populares recuerdan que el ministro del Interior aseguró que se hacía responsable de las acciones de la directora de la Guardia Civil

Gamarra acusa a Sánchez de "estar al frente de una organización criminal" tras las nuevas imputaciones en el caso Leire

Gamarra acusa a Sánchez de "estar al frente de una organización criminal" tras las nuevas imputaciones en el caso Leire

Lucía Feijoo Viera

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"Deshonor". Con esta única palabra ha definido Alberto Núñez Feijóo la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercédes González, y del director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, en un mensaje en redes sociales. El PP considera que la noticia e de "extrema gravedad" y el secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión de González, pero también del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha acusado de llevar "mintiendo desde que estalló este escándalo".

"No puede seguir dirigiendo la Guardia Civil una persona imputada por obstrucción a la justicia. Es decir, por boicotear las investigaciones de los hombres y mujeres que dirige", ha sentenciado Tellado a través de un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter. El PP, que lidera la acusación popular en el 'caso Leire Díez', y la Fiscalía Anticorrupción solicitaron al juez de la Audiencia Nacional que imputara a González y así lo ha hecho el magistrado Santiago Pedraz, que ha llamado a la directora de la Guardia Civil y a su 'número dos' a declarar en calidad de investigados el próximo 16 de julio.

Tellado también ha apuntado a Marlaska, del que ha dicho que lleva mintiendo desde que estalló el caso Leire Díez, y ha asegurado que Pedro Sánchez "ha logrado su particular sorpaso", tener "más imputados que diputados". En la misma línea, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha exigido tanto la dimisión de González como de Grande-Marlaska: "No pueden seguir ni un minuto más".

Gamarra también ha publicado un mensaje en redes sociales con un vídeo de Grande-Marlaska en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado en la que el ministro responde con un "por supuesto" a la pregunta de si se responsabiliza "políticamente" de las acciones de Mercedes González. En un vídeo enviado a la prensa, Gamarra recalca que el ministro del Interior conocía de los contactos de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez y que decidió "mentir, taparla y respaldarla".

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"Están siendo investigados por, presuntamente, haber colaborado en una operación dirigida a obstaculizar investigaciones judiciales y policiales", ha continuado Gamarra que ha puesto el acento en el "calendario judicial" del Gobierno en las próximas semanas. Así, ha dicho que esa es la prueba de que "Sánchez pasó de querer colonizar las instituciones a tratar de destruirlas desde dentro".

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Fuente: El Periódico

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