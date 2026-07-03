Consejo de Ministros
El Gobierno retirará la Gran Cruz de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera: "Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio"
La retirada de la condecoración se tramitará en el próximo Consejo de Ministros, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que, en el próximo Consejo de Ministros, se tramitará la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra español Antonio Vallejo-Nájera. "Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad", ha justificado el jefe del Ejecutivo.
"¿Cómo es posible que, en pleno 2026, un hombre que afirmaba que las mujeres tenían 'la inteligencia atrofiada' y que su única misión era tener hijos para la patria, siga teniendo una de las máximas condecoraciones del Estado?", se pregunta el presidente del Gobierno en un post publicado en su cuenta de la red social X.
El psiquiatra del franquismo
Sánchez se refiere a Antonio Vallejo-Nájera, como "el psiquiatra de cabecera del franquismo conocido como el 'Mengele español' por sus despreciables experimentos sobre la limpieza de la raza. Un hombre que sostenía que quienes defendían la igualdad social y, por tanto, también la igualdad política, eran mentalmente inferiores y que calificaba a las personas progresistas como enfermas".
El jefe del Ejecutivo señala que Vallejo-Nájera "dedicó su vida a buscar un inexistente 'gen rojo' que, según él, había que extirpar. Sus teorías, además, sirvieron para justificar el robo de bebés durante el franquismo con el objetivo de impedir que heredaran la supuesta degeneración ideológica de sus padres y madres".
"Por todo ello", señala el presidente del Gobierno, la dictadura franquista le entregó la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. "Una medalla de Estado no es un simple trofeo. Es el reconocimiento público de una trayectoria, de unos méritos y, por tanto, también de unos valores. Por eso, en el próximo Consejo de Ministros, daremos el paso definitivo para retirarle esa condecoración", concluye Sánchez.
Fuente: El Periódico
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