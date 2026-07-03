Sara Fernández

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El gobierno retirará la Gran Cruz de Sanidad a Vallejo Nájera: "Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que, en el próximo Consejo de Ministros, del próximo 7 de julio, se tramitará la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra español Antonio Vallejo-Nájera. "Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad", ha justificado el jefe del Ejecutivo. Más información