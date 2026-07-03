Hacienda abre una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas

La Agencia Tributaria ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que tiene abiertas desde junio inspecciones fiscales al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; a sus hijas, Alba y Laura; a su esposa, María Sonsoles Espinosa -no investigada en el caso-, así como al empresario Julio Martínez Martínez -amigo y presunto testaferro- y a otras varias empresas con las que se les vincula.

En concreto, se está inspeccionando el IRPF e IVA desde el 2021 así como, en el caso del matrimonio, también el impuesto sobre el patrimonio, además del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas; este en el periodo 2002-2024. En el caso de la empresa de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, Whathefav, también se está revisando el Impuesto sobre Sociedades desde el 2021.

Se trata de dos comunicaciones de la Agencia Tributaria, una de la Delegación de la Comunidad Valenciana y otra de la Comunidad de Madrid. En dichos escritos, según EFE, Hacienda ha indicado al juez Calama que tiene inspecciones abiertas y pregunta si paraliza estos procedimientos, alertándole de que si lo hace se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria, pero que solo puede suspender los procedimientos inspectores abiertos por una "prejudicialidad penal" con orden del órgano jurisdiccional.

A esta petición, el juez de la Audiencia Nacional ha respondido este viernes con una providencia en la que da traslado de esta cuestión a la Fiscalía para que informe al respecto.

Investiga, en detalle

En detalle, a Zapatero -que siempre aseguró públicamente, como hizo también en la comisión del Senado, que cumplía con Hacienda- la Agencia Tributaria informa en los escritos que está inspeccionando su IRPF de 2021 a 2024, el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024.

A su esposa, Sonsoles Espinosa el IRPF de 2021 a 2024, el impuesto de Patrimonio de 2021 a 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024.

Mientras, a las hijas les investiga el IRPF de 2021 a 2024, y a su empresa, Whathefav el impuesto de Sociedades de 2021 a 2024 y el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024.

Registro

Esta inspección, según justifica la Agencia Tributaria, comenzó una vez se tuvo conocimiento de que existe una causa abierta tanto contra Julio Martínez como contra Zapatero e informa a su vez al magistrado de que “se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general, en relación a los obligados tributarios”.

El pasado 19 de mayo, agentes de la policía registraron el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y otras tantas dependencias, como la empresa de marketing de sus hijas, Whathefav S.L, en el marco de una operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que atribuye indiciariamente al expresidente los delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental en relación con una operativa derivada del cobro del rescate de 53 millones de euros concedido a esta compañía en marzo de 2021.

En dicho registro también encontraron en una caja fuerte un centenar de joyas que, en una tasación posterior pedida por el juez, se cifró en un valor de 1,3 millones de euros y de las que el expresidente aún no ha dado oficialmente explicaciones a Calama, que le imputó un delito fiscal y otro de contrabando ante el origen no justificado de las mismas. En su reciente declaración como imputado en la Audiencia Nacional -el pasado 17 de junio-, el expresidente optó por callar sobre el asunto de las "dichosas joyas" -tal y como se refirió Calama- y pidió tiempo para explicarse, algo que aún no ha hecho.

Este asunto tiene abierta su propia investigación por esos presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando y en la que se ha personado Hacienda a través de la Abogacía del Estado, después de que Calama le ofreciese ser acusación.

Actuaciones de alcance general tras las imputaciones

También está comprobando Hacienda las declaraciones de impuesto de sociedades e IVA entre 2021 y 2025 de más de una decena de empresas, incluidas algunas de las que investiga el juez, como Idella Consulenza, compañía de Julio Martínez Martínez con la que Plus Ultra suscribió un contrato de asesoramiento cuya remuneración era el 1% más IVA del importe de la ayuda pública a la aerolínea.

Solo información del caso

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional ha accedido a la petición que hace unos días le trasladó la defensa del expresidente y ha reclamado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que no incluya en sus informes anexos con “información innecesaria o irrelevante” para la investigación. Esta solicitud de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero se produjo después de que se filtraran sus agendas de 2024 y 2025 así como todas las conversaciones mantenidas por la aplicación WhatsApp con su secretaria, Gertrudis Alcázar, y también imputada en el caso, que han dado pie a múltilpes informaciones no solo sobre el caso sino también sobre su vida privada.

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Conocida esta investigación, técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han destacado que es la primera vez que la Agencia Tributaria abre una inspección a personas que están siendo investigadas por delitos fiscales. En un comunicado, recogido por EFE, Gestha subraya que la AEAT ha solicitado al juez suspender las inspecciones nada más abrirlas, incluso sin que se haya cumplido el plazo mínimo legal para acudir a la primera visita de la inspección.

Fuente: El Periódico