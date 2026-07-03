La abogada Silvia López Quivira presenta una candidatura contra Óscar López en las primarias del PSOE a la Comunidad de Madrid

Sorpresa de última hora en las primarias del PSOE para la Comunidad de Madrid. El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la miembro de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Madrid Silvia López Quivira se enfrentarán en las primarias para liderar la candidatura socialista en la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027 siempre que consigan reunir los avales.

Así lo ha anunciado este viernes la Comisión Regional de Ética, desde donde también se ha dado el visto bueno a que la actual portavoz del PSOE-M en el ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, y la concejala Enma López sean precandidatas a las primarias para ser cabeza de lista en las elecciones municipales en la capital del próximo año.

El plazo de presentación de precandidaturas ha terminado hoy tras abrirse el jueves. De acuerdo con el calendario, la recogida de avales tendrá lugar entre el 4 y 11 de julio, la campaña de información entre el 12 y el 18, y la primera votación será el 19 de este mes. En caso de ser necesaria una segunda votación se llevará a cabo el 26 de julio.

La irrupción de López Quivira, una desconocida militante de base, de la agrupación socialista de Chamartín, según avanza El País, ha sido inesperada para la dirección del partido en Madrid, que en cualquier caso ha rehusado valorar la noticia.

Abogada de profesión, López Quivira ha sido letrada del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Comunidad de Madrid y actualmente dirige las áreas laboral y social, administrativa y militar, además de arrendamientos y propiedad horizontal, dentro de su despacho. En el ámbito del derecho militar, ha participado en reuniones con diferentes grupos políticos para la elaboración de la Ley de la Carrera Militar y trabaja en asuntos vinculados a asociaciones de la Guardia Real, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

Su paso adelante no significa, no obstante, que Óscar López y ella lleguen a enfrentarse en primarias necesariamente. Para que eso ocurra López Quivira tendrá que presentar el aval de un 12% del censo del partido, de unos 14.000 afiliados. Para ello dispondrá de una semana a partir de este sábado.

El ministro de Transformación Digital, aupado a la secretaría general del PSOE-M hace algo más de un año con el apoyo de Ferraz, emergía en principio como el candidato único en las primarias para ser el cartel de los socialistas para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de mayo de 2027. Durante meses se ha especulado con la posibilidad de que Juan Lobato, de quien López Quivira compartió hace ya unos meses un par de vídeos de intervenciones suyas en su perfil en la red social Linked-In, le disputara el puesto.

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Quien fuera líder de la federación madrileña hasta finales de 2024 ya había asegurado que solo se presentaría contra López en el caso de que se optara por un sistema de primarias abiertas a toda la ciudadanía, no circunscritas a la militancia socialista. Este mismo jueves el también senador volvía a insistir en ello en los pasillos de la Asamblea de Madrid, donde permanece como diputado.

Fuente: El Periódico de España