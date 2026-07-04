Morant se convierte en la primera mujer candidata del PSPV a la Generalitat

Diana Morant es ya la candidata del PSPV a la Generalitat. La Comisión Nacional de Ética de los socialistas valencianos ratificó este viernes a la secretaria general de la formación y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades como la aspirante del partido a las elecciones autonómicas previstas, salvo adelanto, para mayo de 2027. Lo hizo una vez terminado el plazo de presentación de precandidaturas donde solo hubo un nombre inscrito: el de la propia Morant, con cuyo nombramiento oficial por parte de la federación sonó una pequeña rotura de cristales.

La ratificación de la dirigente socialista como candidata a la Generalitat la convierte en la primera mujer que aspira a este puesto al frente de la papeleta socialista tras más de 40 años de autogobierno y 12 elecciones autonómicas. Sí lo habían hecho otras formaciones como el PPCV, que presentó en 2019 a Isabel Bonig, o Compromís con Mónica Oltra tanto en 2015 como en 2019, pero no el PSPV. De hecho, en los últimos comicios, los cuatro partidos que obtuvieron representación tenían a un hombre al frente.

Ese techo de cristal interno que se desvanece en la formación había tenido como precedente la elección de Morant como líder del partido también por primera vez. En este sentido, la confirmación como candidata es la culminación natural a esa elección previa como secretaria general que comenzó hace dos años y medio, un cargo para el que fue ratificada un año después en el congreso ordinario del partido. En ninguno de los dos casos necesitó pasar por primarias aunque en el primer envite no estuvo muy lejos ya que los entonces líderes provinciales de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, como Alicante, Alejandro Soler, presentaron sus respectivas precandidaturas que, no obstante, acabaron retirando tras una negociación en Ferraz.

Desde aquella elección, la ministra de Ciencia no ha tenido ningún tipo de rival interno en lo que respecta al poder autonómico, lo que no supone que haya estado exenta de marejada, como se vio en la composición de su segunda ejecutiva o en la reelección de Bielsa como secretario general de la provincia. No obstante, la situación ha mejorado ostensiblemente, según admiten diversas fuentes de la formación, sobre todo entre el alcalde de Mislata y la propia Morant, que llegan a la cuenta atrás electoral con las relaciones engrasadas y una complicidad en cotas máximas.

Morant registra su candidatura para optar a la Generalitat Valenciana y sigue de ministra / Levante-EMV

Fruto de esta mejoría, tampoco ha sido necesario abrir las urnas internas en este caso. Morant ha sido el único nombre inscrito para ser la candidata de la formación a las elecciones autonómicas una vez cerrado el periodo de 36 horas abierto el pasado jueves, algo que contrasta con lo ocurrido en otras federaciones como la de Madrid donde su compañero de Consejo de Ministros, Óscar López, sí tendrá rival. La líder del PSPV registró su postulación el mismo jueves por la mañana en la sede del partido en València escoltada por los principales referentes de la formación y exhibiendo "unidad", lo que dejaba ya claro que en caso de haber alguna propuesta alternativa sería de un 'outsider', un verso suelto.

Otras primarias

Pero la política es más de prosa que de rima y por mucho que fuera lo esperado, el nombramiento de Morant como candidata da al PSPV, acostumbrado a las trifulcas internas, cierto respiro. No en vano, en las últimas elecciones autonómicas a las que los socialistas valencianos concurrieron desde la oposición requirieron de primarias entre el entonces secretario general Ximo Puig y el en ese momento alcalde de Faura, Toni Gaspar, con victoria holgada para el primero que, sin embargo, vio cómo a meses de enfrentarse a las urnas un sector del partido mostraba su prioridad por otro aspirante.

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El nombramiento de Morant como candidata sirve tanto para esquivar un posible foco de lío interno al tiempo que permite al PSPV reivindicarse en la comparación, elemento siempre determinante en política. Son la primera federación socialista que elige a su cabeza de cartel para las elecciones del próximo año y son además el primer partido de la Comunitat Valenciana que ratifica a su aspirante a la Generalitat, distanciándose de un PP que espera con paciencia los movimientos que pueda llegar desde Génova, con visita de Alberto Núñez Feijóo este jueves incluida. A falta de 324 días para la cita con las urnas, salvo adelanto que lo anticipe, los socialistas ya pueden encargar los carteles con su candidata en el centro, Diana Morant, que tiene entre sus retos romper otro techo de cristal: ser la primera mujer presidenta de la Generalitat.

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