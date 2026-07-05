Mariano Rajoy apoya a Juanma Moreno en su toma de posesión como presidente de la Junta de Andalucía: “La gente quiere políticos sensatos como él”

Ningún presidente autonómico ni tampoco el presidente del PP, Núñez Feijóo, han estado este domingo en el acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Pero sí ha estado acompañado por Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España, así como la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, y Elías Bendodo y Juan Bravo, miembros de la Ejecutiva nacional del PP.

Minutos después del acto en los jardines del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza, Mariano Rajoy ha dedicado unas palabras de cariño a Juanma Moreno, destacando sobre todo la “sensatez” del líder del PP en Andalucía. “Yo creo que el discurso ha sido una invitación a todo aquel que quiera colaborar y trabajar defendiendo sus propias posiciones políticas. Dentro de los problemas que tiene España, la polarización es un problema de una enorme gravedad. Por eso me ha gustado mucho la sensatez, que es sin duda alguna uno de los grandes objetivos de la próxima legislatura”.

Para Rajoy, “la gente lo que quiere es políticos sensatos. No le piden mucho más”. Y esta cualidad, para el que fuera presidente del Gobierno de España, la reúne Moreno: “Desde luego, Juan Manuel Moreno es un político sensato”. Rajoy no ha querido entrar en ninguna idea política del futuro gobierno conformado por PP y Vox, como podría ser la prioridad nacional. “Ya no entro en conceptos. Yo estoy fuera de la política. Yo no estoy para darle consejos. Ni Juan Manuel Moreno necesita consejos míos. Por decir algo, que sea como es y que continúe haciéndolo como lo ha hecho estos años”, ha finalizado.

Elías Bendodo y Toni Martín respaldan a Juanma Moreno tras su acuerdo con Vox

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha querido estar presente junto a Moreno, en ausencia de Feijóo. “En nombre de Feijóo, es un día muy importante para Andalucía y para España. Moreno revalida el cargo y es buena noticia para Andalucía”, ha comenzado.

Bendodo ha coincidido con el discurso de Moreno en que “hay que mirar a Andalucía a lo largo y a lo ancho. Somos tan grandes como un país de la UE. Hay problemas grandes que afrontar y hay que impulsar políticas de cambio que ya empezaron hace años”. Sobre el acuerdo con Vox, “damos un ejemplo de anteponer los intereses de los andaluces a las tácticas partidistas de otros. Estamos de enhorabuena”.

También ha hablado Toni Martín, portavoz del PP andaluz en el Parlamento de Andalucía. “Los andaluces salieron a votar y dijeron que gobernara Juanma. Para que hubiera un respaldo mayoritario había que dialogar con otro grupo. El único dispuesto al diálogo y con el que compartimos cosas es Vox. Se llegó a un acuerdo que permite la investidura más mayoritaria de la historia. Con un respaldo de 68 diputados, que no ha ocurrido nunca”, ha valorado sobre el pacto con Vox para conformar gobierno.

Martín ha basado su defensa en el diálogo. “Hay que normalizarlo, no hay que demonizarlo. Lo demoniza quien no quiere dialogar nada. Empieza una etapa de construcción, avance, bajada de impuestos, creación de empleo y de ilusión para los andaluces", ha añadido.

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Sobre la prioridad nacional y la inmigración, desde el PP defienden que “Andalucía se ha fraguado como crisol de culturas, de gente que ha venido a aportar lo mejor que tenían”. “La inmigración es una necesidad, no un problema. El problema es la inmigración desordenada o utilizada. Sí a la inmigración, pero con orden y control. No a la inmigración utilizada porque supone un maltrato claro para las personas que vienen y una alfombra roja para las mafias que trafican con esas personas”, ha concluido.

Fuente: El Correo de Andalucía