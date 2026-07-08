Catalá declara ante la jueza que nadie de la Generalitat Valenciana la avisó de nada la tarde de la dana

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha declarado ante la jueza de la dana que nadie le avisó de la riada que acabó afectando a varias pedanías del Cap i Casal, sobre todo La Torre y Forn d'Alcedo. La dirigente popular, que ha acudido al juzgado de Catarroja a comparecer en calidad de testigo, era la quinta responsable que declaraba ante la jueza y ha entrado a las instalaciones por el parking.

La primera edil ha asegurado que el Ayuntamiento de Valencia estuvo preparando la emergencia desde dos días antes, que la jornada del 29 de octubre convocó el Cecopal desde las 11 de la mañana y estuvo contactando con el 112 para hacer el seguimiento pero que no tuvo comunicación con nadie de la Generalitat Valenciana aquella fatídica tarde. Fue a las 20.04 horas, siete minutos antes del ES Alert, cuando fue consciente de las inundaciones porque le avisaron los bomberos.

La alcaldesa de Valencia ha relatado que habló con la entonces consellera Salomé Pradas a primera hora de la mañana, cerca de las nueve de la mañana. También con el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, para saber cuáles eran las previsiones de la jornada porque el Cap i Casal había amanecido en alerta amarilla. Más tarde, se enteró de la alerta roja decretada por Aemet para toda la provincia y fue entonces cuando convocó el órgano de emergencias municipal (Cecopal) para las 11 de la mañana. Los concejales, también de la oposición, estuvieron compaginando sesiones del Cecopal y el pleno municipal que estaba en marcha.

Más tarde, se enteró de la alerta roja decretada por Aemet para toda la provincia y fue entonces cuando convocó el órgano de emergencias municipal (Cecopal) para las 11 de la mañana. Los concejales, también de la oposición, estuvieron compaginando sesiones del Cecopal y el pleno municipal que estaba en marcha. A las 12.20 horas horas fueron notificados de la alerta hidrológica en el barranco del Poyo, y tras contactar con el 112, el Ayuntamiento suspendió las actividades del Palau de la Música "teniendo en cuenta que mucha gente venía del área metropolitana".

Durante su testimonio, que ha sido interrumpido veinte minutos por los gritos de una trifulca en los juzgados de Catarroja, Catalá ha explicado que en València "no cayó ni una gota en todo el día" y que el municipio no estaba como municipio ribereño en el Plan de Inundaciones, cuyo nivel 2 de emergencias el departamento de Emergencias de la Generalitat Valenciana amplió a toda la provincia a las 19.30 horas de la tarde. Sobre el Cecopi, no estuvieron representantes municipales porque, ha dicho, no les invitaron. Aunque en informes de la Generalitat Valenciana los bomberos municipales sí constan como citados a la reunión.

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Con todo, la primera edil ha sido interrogada por si recibió alguna "comunicación" aquella tarde y ha respondido que no. Ha dicho que se encontraban en el Cecopal y que los técnicos municipales estaban en contacto con los autonómicos pero "contacto político no hubo". En ese sentido, Catalá ha dicho que nadie le informó de que se estaba redactando ni preparando una alerta masiva a la población a través del sistema ES Alert. Una alerta que, ha dicho, no recuerda.

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