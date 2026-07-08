La infanta Sofía pronuncia en Zaragoza su primer discurso oficial: "En cada escuela hay un docente que defiende ese tiempo sagrado del aprendizaje"

Tierra de primeras veces. La infanta Sofía ha pronunciado este miércoles su primer discurso oficial. Lo ha hecho desde el Monasterio de Cogullada, en Zaragoza, con motivo de la entrega de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja, que celebra este año su primera edición, y arropada por sus padres, los Reyes de España, y su hermana, la princesa Leonor. Y para su debut como oradora, la menor de la Familia Real ha optado por recordar la trama de aquella película que marcó su infancia y le hizo ir "con ánimos renovados cada mañana" a clase en 3º de Primaria. Se trata de Buda explotó por vergüenza, un filme de Hana Makhmalbaf que, ha explicado, trata sobre una niña afgana "que peleaba contra todo y todos por querer que le enseñaran", que se "enfrentaba a todo un universo que le negaba el derecho a aprender, al conocimiento".

Con este recuerdo lanzado al público, con un tono pausado y ensayado, con miradas dedicadas a quienes le escuchaban, a los ganadores, a sus familiares, ha ensalzando el papel de los profesores. "Cuando me he puesto a leer y leer y leer sobre lo que significa la educación, con todas sus derivadas, he comprendido lo inabarcable que es y la enorme complejidad que contiene", ha expresado momentos después de entregar los premios a los cinco ganadores.

Apelando a su juventud, la infanta Sofía ha asegurado ser consciente de los problemas que se generan en los colegios como el "acoso escolar, la pérdida de autoridad, retribuciones cuestionadas, abandono escolar, ratios en las aulas, alumnado con necesidades especiales, burocracia excesiva, financiación, inclusión educativa" y, dirigiéndose a los ganadores, ha agradecido la labor docente. "Nadie elige enseñar por dinero o por reconocimiento", ha expresado.

En ninguna clase y en ningún colegio, ha deslizado haciendo referencia a los centros urbanos, rurales, públicos, concertados y privados. "En cada escuela hay un docente que defiende ese tiempo sagrado del aprendizaje donde, con calma si puede ser, nos ayuda a comprender el mundo y a desarrollar un criterio propio sobre la realidad, a crear nuestra propia mirada esperanzada y entusiasmada", ha indicado momentos después de citar al profesor aragonés Carlos López Otín y su atribución al "arte de educar", que va más allá de la "tarea de enseñar" e implica "respeto, curiosidad y compromiso", la infanta Sofía ha

Un aragonés entre los premiados

La infanta Sofía, también presidenta de la Fundación Ibercaja, ha entregado las primeras ayudas del programa Docentes Referentes, una iniciativa que busca reconocer el trabajo que realizan los profesores para mejorar la educación convirtiéndose así en un ejemplo para su entorno. Entre los ganadores está el profesor del colegio Juan de Lanuza Cristian Ruiz, elegido en la categoría Liderazgo Educativo. El docente compartió con este diario la ilusión de recibir esta ayuda con la que busca impulsar su apuesta por la tecnologia promoviendo la competencia digital humana.

Entre los ganadoras también está la profesora Belén María Mesas Sánchez, premiada en la categoría Sostenibilidad en educación; Clement Córdoba Vila, en Educación Inclsuiva; Mercedes Carpintero Gómez, en la categoría de investigación educativa y a la transferencia del conocimiento, y Diego Olivar, en la sección de educación integral para la salud. Todos ellos han recibido este reconocimiento, que supone una ayuda de 12.000 euros, de las manos de Doña Sofía, que les ha trasladado: "Muchos pensamos que la vuestra es una de las mejores profesiones del mundo, que debería valorarse mucho más".

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El acto ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ha acompañado a la infanta durante la entrega de premios, la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Tampoco ha faltado a la cita la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, que ha estado acompañada por el Director General de Formación Profesional (FP), Luis Mallada; la recotra de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y la ministra de Educación, Milagros Tolón, entre otras autoridades.

Fuente: El Periódico de Aragón