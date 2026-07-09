Acto en Madrid
Felipe VI entrega las becas de 100.000 euros de La Caixa que llevarán a 98 españoles a Cambridge, Harvard y Columbia
El Rey preside la entrega de las ayudas concedidas a universitarios seleccionados entre 1.101 candidatos para cursar posgrados en el extranjero
La formación internacional del talento español volvió a centrar este jueves una de las citas tradicionales de la agenda de Felipe VI. El Rey presidió en el CaixaForum de Madrid la 44.ª edición de la entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa. Este año se han concedido 98 (dos personas han renunciado a ellas) y han sido seleccionadas por su excelencia académica entre 1.101 solicitudes para continuar la formación en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo.
Cada beca, cuyo coste medio ronda los 100.000 euros, cubre íntegramente la matrícula, la manutención, los desplazamientos y la preparación previa a la incorporación a las universidades de destino. Los destinos vuelven a concentrarse en los grandes polos académicos internacionales. El Reino Unido recibirá a 38 becarios y Estados Unidos a otros 34, seguidos de Suiza (9), Francia (5), Países Bajos (4) y Alemania (3). Entre las universidades de destino destacan la University of Cambridge, con diez becarios; la Columbia University, con nueve; la London School of Economics and Political Science, con ocho; así como la ETH Zúrich y la Harvard University, con cinco cada una.
Aprovechar la oportunidad
El Monarca dedicó unas palabras a los jóvenes desde el atril, donde subrayó la gran oportunidad que tienen con estas ayudas y les dijo que se puede 'hacer país' también desde fuera. "Esperemos que ese camino largo o corto os traiga de vuelta", lanzó. "Siempre os animo a tener en el corazón el recuerdo [de España] y a poder contribuir en la manera de lo posible a que este país nuestro siga progresando y alcanzando cotas de bienestar y de progreso que todos ambicionamos", declaró.
El Monarca destacó la "exigencia" del proceso para conseguir la beca. "Enhorabuena, de verdad. Es emocionante ser testigo de esto, de ver que tenéis una vida por delante llena de posibilidades, de oportunidades. Esta es una grandísima. Oportunidades para desarrollar lo que queréis hacer, vuestra vocación. Seguir puliendo vuestro talento, seguir perfeccionando aquellos elementos que os han forjado. Muchos vienen de la familia, de vuestros profesores, de vuestro entorno, como decía Isidro [Fainé, presidente de la Fundación] también de alguna palabra, alguna palmadita en la espalda, alguna indicación o alguna idea que os ha iluminado y os ha abierto la curiosidad y el deseo de abrir un camino en una dirección determinada", continuó. El jefe de Estado se refirió también a los 24 años que tienen de media los elegidos: "Jóvenes y todo por demostrar aunque, insisto, ya habéis hecho un esfuerzo enorme para llegar hasta aquí". "Disfrutadlo y pasadlo bien. ¡Con responsabilidad!", bromeó.
Ayudas desde 1982
Finalmente fueron 95 los becarios que recogieron personalmente la beca en el CaixaForum Madrid, ya que tres de los seleccionados no pudieron asistir al acto. Además, otros dos renunciaron previamente a la beca, según precisó la Fundación. Junto al jefe del Estado estuvieron como ministro de jornada, el titular de Hacienda, Arcadi España, y también el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. La entrega acabó con la tradicional fotografía de familia.
Desde la creación del programa, en el año 1982, la Fundación La Caixa ha destinado más de 229 millones de euros a ofrecer formación internacional a 4.177 estudiantes, consolidando una de las mayores convocatorias privadas de becas de posgrado que hay en el extranjero de Europa.
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Fuente: El Periódico
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