La Oficina Andaluza Antifraude investigará al jefe de prensa de Santiago Abascal por su papel como consejero en Canal Sur

La Oficina Andaluza Antifraude investigará a la mano derecha de Santiago Abascal. El organismo autonómico ha admitido la denuncia presentada el pasado mes de abril por Adelante Andalucía contra el consejero de RTVA Álvaro Zancajo, que actúa también como jefe de prensa del líder nacional de Vox. Esta no es la primera vez que se pone en relieve esta situación, que ya fue señalada por los trabajadores de la radiotelevisión pública.

Zancajo fue nombrado en 2022 miembro del Consejo de Administración de la Radio y Televisión de Andalucía, sin embargo, lo compagina con el de jefe de gabinete de Abascal. Antes de ocupar este puesto, el periodista también ostentó el cargo de director de informativos durante la primera legislatura de Juanma Moreno, cuando el popular necesitaba los votos de Vox para poder gobernar.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante su visita a La Bañeza (León), acompañado por Álvaro Zancajo. / J. Casares / EFE

El consejero de Canal Sur entró a formar parte del equipo de Abascal en octubre de 2024 como coordinador nacional de Comunicación, además, también ejerció como jefe de campaña de Macarena Olona. Si se revisa la hemeroteca es habitual verlo en actos del partido junto al líder de la formación de extrema derecha, en Andalucía o en otras comunidades. Además, ejerce de vínculo ente los medios de comunicación y el partido.

"Quieren más paguitas"

En la ronda de ruedas de prensa del Parlamento de Andalucía, el portavoz de Adelante, José Ignacio García, ha comunicado la decisión de Antifraude de "admitir a trámite la denuncia y abrir una investigación". Todo, según ha informado el líder andalucista por desarrollar un "mal uso de su puesto de consejero en la RTVA y trabajar para Vox".

Además, García ha denunciado que "quieren más puestos para más paguitas en Canal Sur". La formación que lidera Manuel Gavira en Andalucía ha avanzado, ya que en sus conversaciones con el PP está sobre la mesa ocupar cargos en organismos públicos andaluces, entre ellos la televisión pública Canal Sur. Por el momento, ambas formaciones negocian la fórmula para alcanzar, aunque insisten en la "discreción".

Adelante denunció una "posible situación de incompatibilidad y dedicación exclusiva presuntamente vulnerada por quien ostenta un cargo de consejero en un ente público audiovisual autonómico y, simultáneamente, desempeña funciones de dirección y coordinación de comunicación en una organización política, con intervención operativa y visible como enlace con medios de comunicación".

El Reglamento exige "dedicación exclusiva"

El Reglamento incluye entre las posibles incompatibilidades del puesto "con cualquier vinculación directa o indirecta" con gabinetes de prensa, entre otros organismos periodísticos o cinematográficos, incluidos con la propia RTVA. Además, la institución autonómica señala en su normativa la importancia de que "deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva".

La denuncia de los andalucistas solicita la "verificación institucional" para comprobar si concurre en un supuesto de inconstitucionalidad según el Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA. El periodista cobra un salario del organismo público de unos 60.000 euros y, según denuncia de García, "trabaja en realidad para el partido político Vox, que es último beneficiado de esta situación".

En la exposición de los hechos, los andalucistas insisten en que "no se tiene constancia" de que el responsable denunciado "haya expuesto o comunicado dicha situación". "Sabe efectivamente que existe dicha incompatibilidad entre el cobro de un salario público para trabajar para una organización privada", insiste la denuncia, que recuerda que este hecho "ha sido recogido por múltiples medios de comunicación".

Fuente: El Correo de Andalucía