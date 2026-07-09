El PP pone el foco en Sánchez tras el último informe de la UCO: "Cuando los que te rodean están podridos, el corrupto eres tú"

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano le consiguió un puesto a la exmilitante socialista Leire Díez en este organismo para permitir que los miembros de la trama que esta constituía ocuparan puestos de relevancia para aprovecharlos en su beneficio o el de terceros. El señalamiento del que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez hasta que llegó a la Moncloa en 2018, ha dado nuevos argumentos al PP para arremeter contra el presidente del Gobierno. "Cuando todos los que te rodean están podridos, el corrupto eres tú", ha sentenciado el secretario general de los populares, Miguel Tellado.

"Ni una semana sin imputados o informes de la Guardia Civil. La UCO apunta ahora a otro íntimo de Sánchez", ha publicado el dirigente popular en un mensaje en la red social X, antes Twitter. A renglón seguido, ha señalado que el "núcleo duro de P.S.", como supuestamente identificaba Leire Díez a Pedro Sánchez, es "una banda de investigados, imputados, procesados, condenados y presos". "No es casualidad, es un patrón", ha sentenciado, antes de exigir la convocatoria inmediata de elecciones.

No ha sido el único. La portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, ha puesto también el foco en Sánchez: "Todas sus manos derechas. Todas. Sin excepción", ha afirmado en la misma red social. A estos ataques se ha sumado el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper, que ha asegurado que repararán "todo el daño causado" cuando lleguen al Gobierno.

El origen: Ferraz

Después ha llegado el turno de Cuca Gamarra. La vicesecretaria de Regeneración Institucional ha sostenido que las nuevas "evidencias" del informe de la UCO apuntan contra Sánchez. "Todo se montó desde Ferraz", ha dicho, sosteniendo que el nuevo informe señala "directamente" a quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, "amigo personal y uno de sus colaboradores de máxima confianza que le auparon a Moncloa".

"Estamos hablando de su ex jefe de Gabinete, de su ex secretario de Organización, de la actual gerente del PSOE, de un secretario de Estado de su Gobierno y hasta de su director de comunicación", ha repasado. "Cuanto más sanchista, más corrupto; cuanto más cerca de él, más se corrompen", ha concluido la dirigente popular.

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Es más, ha apuntado a la posible utilización de "dinero de todos los españoles para financiar las cloacas sanchistas": "¿Se ha estado utilizando dinero público para atacar al Estado?". Gamarra también ha criticado que ahora sepamos que la contratación de Leire Díez en Correos estuviese "preparada de antemano": "Un perfil hecho a medida para la fontanera en un Gobierno hecho a medida para la corrupción".

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