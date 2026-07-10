Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Los GallardosBomberos VenezuelaPrisiónFestival Ibérico de Cine
instagram

Desastre natural

Juanma Moreno suspende la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz por el incendio en Los Gallardos

El Gobierno andaluz anunciará una nueva fecha para el acto después del incendio que ha sacudido a la provincia de Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece ante los medios de comunicación para informar de la estructura y composición del nuevo gobierno. A 9 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España).

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece ante los medios de comunicación para informar de la estructura y composición del nuevo gobierno. A 9 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). / Joaquín Corchero - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido suspender el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, programado este viernes en el Palacio de San Telmo, tras el incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos en el que se han registrado hasta el momento once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves.

El acto de toma de posesión estaba previsto a partir de las 10.00 horas y a continuación el nuevo Ejecutivo, primero de coalición entre PP y Vox, tenía previsto celebrar su primera reunión para iniciar formalmente la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2027.

"Ante las trágicas consecuencias del incendio de Los Gallardos, se aplaza el acto de toma de posesión de los consejeros que estaba previsto para esta mañana", han informado fuentes del Gobierno andaluz, que comunicarán la nueva fecha en que tendrá lugar el acto.

Noticias relacionadas

Moreno ha trasladado su "profundo pesar" a las familias de las víctimas, así como su cariño a los municipios afectados por el fuego. "Con el alma encogida y rotos de dolor", ha escrito en un mensaje en 'X', en el que ha calificado de "tragedia" y "terrible noticia" lo sucedido.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Badajoz rinde homenaje a José Manuel Bueno con una calle en reconocimiento a su legado ciudadano
  2. Santalia y las claves del éxito nocturno en Badajoz: 'No competimos contra nadie, buscamos superarnos a nosotros mismos
  3. Muere un hombre de 46 años en un rocódromo de Badajoz
  4. Enferman dos de los bomberos de la Diputación de Badajoz que han estado en Venezuela
  5. El juez rechaza la libertad provisional del asesino confeso de David Salazar en Badajoz y mantiene su ingreso en prisión
  6. Badajoz contará con 71 viviendas de alquiler asequible gracias a dos promociones ya en marcha
  7. Más de 12 horas sin agua en Las Vaguadas (Badajoz) en plena ola de calor por una avería 'importante
  8. Badajoz convierte el España-Portugal del Mundial 2026 en una fiesta de convivencia: 'Aquí gana la fraternidad rayana

Calma tensa entre Irán y EEUU tras varios días de bombardeos a gran escala y con la tregua en el aire

Calma tensa entre Irán y EEUU tras varios días de bombardeos a gran escala y con la tregua en el aire

La UE acusa a Meta de exponer a los menores con el "diseño adictivo" de Instagram y Facebook

La UE acusa a Meta de exponer a los menores con el "diseño adictivo" de Instagram y Facebook

No pierdas tiempo: estos cuatro juegos de pago para Android son gratuitos por tiempo limitado

No pierdas tiempo: estos cuatro juegos de pago para Android son gratuitos por tiempo limitado

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos atigrados suelen ser más familiares y dependientes”

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos atigrados suelen ser más familiares y dependientes”

Cómo hacer un enraizante natural con lentejas para que tus esquejes echen raíces más rápido

Cómo hacer un enraizante natural con lentejas para que tus esquejes echen raíces más rápido

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes

El incendio de Los Gallardos, Almería, en imágenes

La Policía libera a 26 'esclavas sexuales' de la mafia china que fueron captadas con falsas ofertas de trabajo

La Policía libera a 26 'esclavas sexuales' de la mafia china que fueron captadas con falsas ofertas de trabajo

DAZN emite todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis

DAZN emite todo el Mundial 2026: así puedes disfrutar de los 104 partidos totalmente gratis
Tracking Pixel Contents