El juez del 'caso Koldo' y la Fiscalía Anticorrupción piden que Balas siga investigando en la UCO

Desde el pasado día 1 de julio está abierta la ventana: en cuanto se produzcan vacantes de coronel en la Guardia Civil, el hasta ahora teniente coronel Antonio Balas puede ascender al rango y ocupar nueva plaza. Por eso ha trascendido este viernes que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el 'caso Koldo', y la Fiscalía Anticorrupción han pedido al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Balas siga en la unidad en su actual puesto, aunque ascienda.

La Guardia Civil ha sido urgida oficialmente a decidir sobre un asunto esencial para las instrucciones de casos de corrupción que flaquean al PSOE, al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez. Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) de la UCO, es también el instructor policial al frente de diversas líneas de investigación claves en esos casos.

El actual jefe de la UCO, el coronel de la Guardia Civil Pedro Merino, ha recibido la petición del magistrado Moreno, que a su vez secunda los argumentos de la fiscalía. Anticorrupción había solicitado que Balas "pueda continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la investigación".

El coronel Pedro Merino, jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). / IGAT

"Habrá que ver cómo se encaja esto", explican a este diario fuentes próximas a la dirección de la Guardia Civil, sin negar la posibilidad ni tampoco desmentir que esa decisión se deba tomar muy pronto. De hecho, la ley respalda que Balas pueda continuar su labor sin cambiar de destino mientras lo sigan necesitando los juzgados.

El asunto se plantea en un momento de tensión en la Benemérita, después de que dos generales hayan testificado contra el director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, y después de que la UCO haya constatado reuniones de la directora general, Mercedes González, con la fontanera socialista Leire Díez. Es más, tanto González como Llamas están imputados.

De la promoción de Balas, varios tenientes coroneles mejor situados que él en el escalafón ya han ascendido, confirman esas fuentes.

Dos coroneles y un solo mando

En entornos militares muy jerarquizados, como la Guardia Civil, los oficiales suelen cambiar de destino en cuanto ascienden para, entre otras razones, evitar que coincidan jefes del mismo alto rango en la cúpula de un área o división. En cuanto ascienda Balas, por un tiempo habrá dos coroneles en la UCO, uno encargado del mando de la unidad, y el otro con gran ascendiente sobre uno de sus departamentos clave, sin que, si se atiende solo a las estrellas en la hombrera, se pueda determinar si uno puede dar órdenes a otro.

Pero en tal caso se impondría en el instituto armado el tradicional principio de antigüedad, y mandaría el más veterano. No obstante, por encima de la costumbre está la ley. En el Real Decreto 769/1987, que regula la Policía Judicial, el artículo 16 establece que "los funcionarios de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiere encomendado, hasta que finalice la misma o la fase procesal que la originó, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente".

Un apunte en las libretas de Leire Díez en enero de 2025 señala al teniente coronel de la UCO Antonio Balas / El Periódico

Corresponde a la Guardia Civil -en última instancia a su directora, Mercedes González- tomar la decisión del puesto al que destina a Balas, pero, según ese artículo, no podría decidir cuándo se le destina, dado que hay investigaciones en curso bajo su mando.

En la UCO hay precedentes de la coexistencia de dos coroneles, uno jefe de la unidad y otro recién ascendido en espera de que se le habilite el destino, cuentan fuentes del Cuerpo, si bien no son periodos prolongados. El último que recuerdan esas fuentes duró ocho meses.

Hoy, Antonio Balas, como jefe del DIECAN, está al frente de las investigaciones del caso Koldo, que han llevado a prisión a este y al exministro José Luis Ábalos. También investigó en el caso en el que terminó condenado el ex fiscal general Álvaro García Ortiz, en el que ha llevado a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y en el que afecta a su esposa, Begoña Gómez, al borde de un juicio oral con jurado.

Siguen abiertas y en manos de Balas las pesquisas, cada vez más amplias, sobre Leire Díez, Santos Cerdán -exsecretario de Organización del PSOE-, Vicente Fernández -expresidente de la SEPI- y otros ex altos cargos implicados en casos de corrupción que han aflorado en torno al PSOE.

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En uno de ellos, el caso Leire, el ex jefe de la UCO y hoy general Rafael Yuste decidió poner protección a Antonio Balas después de que la UCO averiguara que la entonces militante socialista encabezaba maniobras para tratar de dañarle y ponerlo fuera de combate en la investigación. En una de sus libretas, intervenida por la Guardia Civil, Leire apuntó: "Antonio Balas, peligroso".

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