"Kitchen está valorada, cerrada y para enjuiciar, esa pieza ya no tiene relevancia" dijo el juez Piña al conocer nuevos audios sobre Cospedal

Gonzalo Fraga, inspector jefe en la Unidad de Asuntos Internos (UAI), declaró en calidad de testigo ante el juez Antonio Piña el 25 de noviembre de 2025, sobre la necesidad de valorar los tres audios que contienen conversaciones entre María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del Partido Popular y ministra de Defensa del gobierno de Mariano Rajoy, en 2017, y con anterioridad en 2013, y el comisario José Manuel Villarejo.

Fraga había aportado al juzgado esos audios en 2023 cuando el titular del juzgado, Manuel García-Castellón, se estaba por jubilar. Esos audios, referidos a la pieza número 7 o Kitchen, fueron depositados por el juez saliente en una pieza creada especialmente para albergar documentos sensibles. El juez mantenía dicha pieza bajo secreto sumarial. La Sala de lo Penal, sección tercera, admitió un recurso contra la negativa del juez Piña a dar acceso de ese material a las partes personadas.

Fraga declaró a su vez en el juicio oral de Kitchen que esos audios formaban parte del sumario Kitchen habida cuenta de que él mismo los había aportado, y según este audio que aportamos los ratificó como testigo. No obstante, el tribunal de Kitchen sostuvo que estos tres audios "no habían sido subidos a la nube" -allí donde está alojado todo el material de la causa- y, por tanto, no autorizó que fueran escuchados por el plenario.

Ahora el juez Piña ha resuelto investigar esos audios por si pudiera haber indicios "incriminatorios". Como esos audios contienen conversaciones entre Cospedal y el comisario José Manuel Villarejo, esos indicios podrían afectar a la antigua secretaria general del PP. Otros audios que el juez Piña ha requerido a RAC 1-y que la acusación popular había solicitado en marzo de 2025 sin éxito- podrían afectar al expresidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy.

He aquí un tramo esencial de la declaración de 31:16 minutos, en la que participaron la abogada de la acusación popular del PSOE, Gloria de Pascual, el fiscal César de Rivas y Antonio Garcia Cabrera, letrado del comisario José Manuel Villarejo.

-Gloria de Pascual, abogada de la acusación popular del PSOE: El oficio de 2023 al que se refiere es el 3334.

-Gonzalo Fraga: Son tres archivos de audio para que los valorara la autoridad judicial y la Fiscalía en relación con la pieza 7 [Kitchen].

-Gloria de Pascual: Ustedes han escuchado esos audios, ¿están transcritos?

-Gonzalo Fraga: Los escuchamos obviamente. Se aportó el archivo de audio íntegro como anexo a ese oficio, transcritos diría que no.

-Gloria de Pascual: Y dentro de la cantidad de audios que han tenido que analizar, ¿por qué esos tres relacionados con la pieza 7 [Kitchen]? ¿Por qué consideraron relevantes esos audios para la pieza separada 7 [Kitchen]?

-Gonzalo Fraga: Sí, lo recuerdo, eran 3 audios con María Dolores de Cospedal y el señor Villarejo. Uno era de 2017 y dos de 2013. Se hablaba, por ejemplo, uno es de más de una hora. Se hablaba de muchas cuestiones. Villarejo le daba información a esta otra persona y bueno tocaban diferentes elementos, uno de los cuales digamos que se podía referir a hechos que pudieran ser objeto de esa pieza 7 [Kitchen] con lo cual [los aportamos] para que pudiera ser valorado convenientemente por quien debe valorarlo que es la autoridad judicial y los fiscales.

-Juez Antonio Piña: Bueno la pieza 7 está valorada, está cerrada, y enviada, y elevada [a la Sala Penal de la Audiencia Nacional para enjuiciamiento]

-Gloria de Pascual: Siempre puede haber hechos nuevos.

-Juez Antonio Piña: Pero los hechos nuevos no son los que se planteen aquí en la pieza 34.

-Gloria de Pascual: Estamos tratando de informarnos exactamente, ya que el acceso a los mismos no es precisamente fácil.

-Juez Antonio Piña: Ya, pero tiene usted que centrarse en la pieza 34 que es en la que estamos. A mí la pieza 7 ya no me (sic) tiene relevancia, ha concluido y está para enjuiciamiento. Determinada Sala [sección cuarta] hará lo que estime conveniente. Adelante.

-Gloria de Pascual: Por supuesto, estamos hablando de la pieza separada 34 y los hallazgos de audios penalmente relevantes, en una pieza, la 34, que es instrumental, para aportarlas a las piezas que correspondan. Y en este caso nos están diciendo que corresponden a la 7 [Kitchen], motivo por el cual la he mencionado. Lo siento Señoría.

Juez Antonio Piña: No nada, adelante.

Gloria de Pascual: ¿Se entregaron también al Ministerio Fiscal?

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