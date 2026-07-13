Feijóo se compromete a un acuerdo de prevención de riesgos y coordinación ante incendios

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudió en la tarde de este lunes el Puesto Avanzado del incendio de Los Gallardos, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Desde allí, tras visitar Turre (Almería), se comprometió a que, si gobierna tras las próximas elecciones generales, presentará un gran acuerdo con las administraciones de Prevención de Riesgos, de Respuestas y de Coordinación ante los peligros naturales que se produzcan en España.

Feijóo dijo que, ante las situaciones "complejas" que se producen en los últimos tiempos en materia de incendios, es necesario este "gran acuerdo de prevención de riesgos". Unas palabras que llegan después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reitara su propuesta de “un gran Pacto de Estado frente a la emergencia climática”, porque “la emergencia climática mata” y “todas las administraciones y el conjunto de la sociedad tenemos que estar a la altura del desafío que tenemos por delante”.

En concreto, Feijóo señaló que, si logra gobernar, pondrá "un documento encima de la mesa", en el que la Administración General del Estado haga una propuesta para pasarla a las administraciones locales, provinciales y autonómicas, donde se concrete la responsabilidad y la coordinación de cada administración pública. Al mismo tiempo, según recoge EFE, también se concretarán los medios a disposición "conocidos" para toda la nación y el presupuesto plurianual que se necesita "para blindar a España, en la medida de lo posible, de este riesgo que cada vez va más en aumento". Para el presidente del PP, “que busquemos ese acuerdo es inaplazable”, puesto que “España no puede seguir sin un gran acuerdo donde la Administración General del Estado protagonice ese impulso, presente una propuesta y trabajemos todos con el interés de acertar. No hay más interés que el de coordinarse y colaborar”.

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Tras conocer las palabras de Feijóo, La Moncloa apuntó que estas propuestas "llegan tarde: ya se incluyen en la Propuesta de Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que el Gobierno presentó en septiembre de 2025, con diez compromisos prioritarios, que se ampliaron a 12 ejes de actuación, tras recabar la participación de casi 4.000 aportaciones de más de 1.300 actores de la comunidad científica, patronal, sindicatos, expertos de todas las administraciones, ONG sociales y ambientales". "El Gobierno reitera la mano tendida al PP para suscribir el Pacto de Estado, de modo que la lucha contra la emergencia climática trascienda las legislaturas", defendieron desde La Moncloa tras comentar las palabras de Feijóo.

Fuente: El Periódico