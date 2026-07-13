Illa emplaza a las comunidades del PP a reformar el modelo de financiación: “Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado un mensaje a las comunidades del Partido Popular para que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se sienten a debatir "con serenidad, con responsabilidad y con números" la nueva propuesta para la reforma del sistema de financiación con la que "todas mejoran, ninguna pierde recursos". Por ello ha pedido que se deje de criticar la propuesta por su origen, al surgir de un pacto con ERC avalado por el Govern, y reivindicado en este sentido que "Catalunya no tiene que pedir permiso para liderar".

"Ya basta esta desconfianza con Catalunya y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto son malos españoles", se revolvió Illa durante una entrevista este lunes en Madrid en el marco de los 'Los Desayunos' de RTVE y EFE. Una incapacidad, según añadió, de "presentar una propuesta" y, por tanto, de afrontar los problemas y resolverlos.

"El Gobierno de España pone más de 20.000 millones de euros, los detrae en sus recursos de la Administración General del Estado y los pone para mejorar la financiación de las comunidades autónomas", concluyó para destacar también del nuevo modelo que otorgar una mayor autonomía financiera a todas las comunidades por igual. Concretamente, con un aumento de la cesión del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%.

Con los presupuestos catalanes recién aprobados, como "base para los próximos años" y "recorrido para toda la legislatura", Illa ha elevado la apuesta para mostrar su confianza de que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2027 que el Ejecutivo central pretende presentar el próximo otoño. Con todo, ha minimizado su importancia porque esta legislatura estaría "muy marcada por los fondos, que España está ejecutando de forma muy notable" y que eso permitiría haber encadenado varias prórrogas "sin que los ciudadanos noten la falta de presupuestos".

El president se ha vuelto a desmarcar de las quinielas que lo sitúan en una posible sucesión de Pedro Sánchez para alabar la capacidad del jefe del Ejecutivo. "Se va a presentar y va a ganar y gobernar", ha zanjado para asegurar que si tuviese dudas de presentarse a la reelección "lo convencería". Sobre el cerco judicial al PSOE y al Gobierno ha pedido no mezclar todos los casos, al tiempo que reclamó "contundencia" para quien sea sentenciado por corrupción.

Aplicación de la amnistía "sin dilación"

Sobre la ley de amnistía, a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el president catalán ha mostrado su esperanza en que la resolución “sea clara” y, sobre todo, “que se aplique con más diligencia y sin dilación” a todos los dirigentes del 'procés'. “Creo que la ley es clara en lo que quiere y tiene la mayoría que tuvo en el Congreso de los Diputados y ha recibido ya más de 20 sentencias a favor del Tribunal Constitucional”, ha concluido.

Noticias relacionadas

Durante su intervención inicial, el president Illa ha reivindicado que “Catalunya está cumpliendo” y que es garantía “de lealtad y de cooperación institucionales”. Desde la política “constructiva”, que situó como “más beneficiosa para la ciudadanía que la política de la confrontación”, pero sin dejar de ejercer “el liderazgo que nos corresponde”.

Suscríbete para seguir leyendo