El juez Peinado pide a Begoña Gómez que pruebe su viaje a Londres porque no ve sellos británicos en su pasaporte

El juez Juan Carlos Peinado ha dado cinco días a Begoña Gómez para que pruebe que hizo uso de su pasaporte para viajar a Londres la pasada semana para la graduación de su hija. A su vuelta de una semana de vacaciones, el magistrado ha revisado el pasaporte de la esposa del presidente del Gobierno y no ha encontrado sellos de entrada y salida en el Reino Unido, por lo que ha dictado una providencia exigiendo pruebas del viaje.

Según la providencia, adelantada por la Ser y confirmada por este diario, Peinado quiere saber si la cónyuge de Pedro Sánchez hizo buen uso de la excepción de dejar sin efecto la medida cautelar de retirada de pasaporte que le concedió la pasada semana el juez Antonio Viejo, que actuaba como sustituto de Peinado durante sus vacaciones.

Begoña Gómez entregó este domingo en los juzgados de Plaza de Castilla su documento, tal y como Viejo le había puesto como condición, tras viajar al Reino Unido con Pedro Sánchez y miembros de su familia. En la red social X, el PSOE ha reaccionado a la exigencia de Peinado calificándola de "obsesión". Fuentes de Moncloa han compartido el argumento: "Una vez más se constata la obsesión, la persecución y el acoso público que sufre Begoña Gómez", dicen. En su opinión esta es "una situación que solo atiende a motivos políticos".

El asunto puede quedar en nada: en el Reino Unido, al igual que en otros países, el sellado del documento ha sido sustituido por técnicas de control cibernético que registran el paso de frontera. Concretamente, en el caso británico es la Electronic Travel Authoritation, o ETA, un sistema de gestión de visas por internet. Los sellos en el papel del pasaporte van camino de ser una reliquia, desplazada por la biometría y otras tecnologías de vigilancia.

Formulario ETA para la entrada de viajeros en el Reino Unido. Este control sustituye al sellado de pasaporte en las fronteras británicas. / El Periódico

A pesar de todo, el juez Peinado advierte a Begoña Gómez de que podría incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar si no responde a su requerimiento o si él llega a la conclusión de que la esposa del presidente del Gobierno no cumplió con las condiciones bajo las que se le permitió viajar.

La pasada semana, el juez Viejo concedió permiso a Gómez para viajar a Londres entre los días 8 y 10 de julio considerando que España mantiene buenas relaciones de colaboración judicial con el Reino Unido, país en el que cabria esperar ayuda en el caso de una fuga de la aludida. Considerando lo contrario con respecto a Turquía, el mismo magistrado negó permiso a la imputada para acompañar a su marido a la cumbre de la OTAN en Ankara. Esas fueron las condiciones para una polémica suspensión parcial de la retirada de pasaporte.

Peinado le retiró el pasaporte a Begoña Gómez el pasado 20 de junio, cuando -con un auto que finaliza la instrucción por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos- la envió a un juicio con jurado que está aún por decidir, y le impuso la obligación de comparecer en sede judicial cada quince días. Ambas medidas se basaron en la apreciación por parte de Peinado de un riesgo de fuga en la que el juez incluyó a los policías que forman parte del equipo de seguridad presidencial, provocando una furibunda reacción de todos los sindicatos policiales y del propio ministerio del Interior.

Noticias relacionadas

Con el Consejo General del Poder Judicial observando la polémica, Peinado insistió el pasado 30 de junio en sus sospechas, argumentando en un nuevo auto que "no sería la primera vez" que se fuga de la justicia un mandatario europeo.

Suscríbete para seguir leyendo