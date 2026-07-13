El presidente de Avamet, ante la jueza de la dana: "Las previsiones meteorológicas eran como las de la pantanada de Tous"

El presidente de AVAMET, Adrià Revert, geógrafo y meteorólogo, ha declarado este lunes ante la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, a solicitud de una de las acusaciones, la del sindicato FETA-CGT. En su testifical, entre otras cosas, el experto ha convergido con el resto de especialistas que han testificado acerca de las previsiones meteorológicas. En los días previos a aquel 29 de octubre, el pronóstico era, según ha dicho, "similar a la pantanada de Tous" o a las inundaciones históricas de Valencia.

Preguntado por la previsibilidad del episodio, el testigo ha explicado que "la dana no era imprevisible, los modelos meteorológicos van cambiando y ahora aciertan más". Ha añadido que el cambio climático hace que estos fenómenos sean más intensos. "Me cuesta entender por qué no se tomaron medidas antes", ha trasladado ante una pregunta directa de los abogados.

En ese sentido, Revert ha relatado que, ante las previsiones observadas el día 25 de octubre, decidieron no ejecutar la migración de servidor que tenían prevista para no correr riesgos, y que un técnico de Emergencias pidió suspender una reunión que tenían programada -la Generalitat y Avament tienen un convenio de colaboración desde 2017 que permite a la administración usar los datos de la red en cualquier situación de emergencia-.

Sobre la jornada del 29 de octubre, el testigo ha detallado que a las 5 de la mañana ya se registraba el primer tren convectivo, que a las 07.21 horas se habían alcanzado los 155 milímetros en Castelló y que a las 08.14 horas ya había intensidades torrenciales en la Ribera Alta. En la comarca de Utiel-Requena, según ha explicado, ya se había batido el récord histórico al mediodía. Sobre las 15.00 horas, la intensidad que caía en Turís era, en sus palabras, "más que torrencial".

El testigo ha explicado que avisó a la metoróloga de la televisión pública À Punt, Victoria Rosselló, para que enviara un equipo a Algemesí ante la posibilidad de que el río Magro se desbordara, y ha detallado que ese río necesitó más horas para bajar por tratarse de un cauce con una presa intermedia, la presa de Forata. La red, según ha indicado, contaba entonces con unos 650 puntos de observación frente a los más de 900 actuales.

En cuanto al impacto informativo, Revert ha confirmado que el 29 de octubre fue la jornada de mayor volumen de visitas en la web de AVAMET desde su creación, con 903.469 visitas en todo el día, aunque ha reconocido problemas de colapso entre las 17 y las 18 horas, de una duración aproximada de media hora.

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El testigo ha negado cualquier contacto con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Delegación del Gobierno o el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, y ha precisado que Avamet no formaba parte del Cecopi, aunque sus datos sí aparecían en el videowall de la Sala de Control. Ha explicado además que hasta 2025, Emergencias solo podía consultar sus datos a través de la página web, y que fue el año pasado cuando se firmó un protocolo con la CHJ y se renovaron las comunicaciones con el 112. Ha contradicho así a un testigo de Emergencias al precisar que el volcado de datos de Avamet se actualiza cada cinco minutos y no cada 20 o 30 como este había afirmado.

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