Emergencias admite posibles "discrepancias" y "contradicciones" en los informes que se elaboraban el día de la dana

La Generalitat Valenciana ha reconocido ante la jueza de la dana que los informes de situación que elaboraban los técnicos de Emergencias el día de la dana podrían contener "discrepancias" y "contradicciones" internas fruto del caos que aquella tarde se vivió en el centro de coordinación de emergencias de L'Eliana. La evolución vertiginosa de la emergencia y la sobrecarga de trabajo de los funcionarios habrían influido en que los cuatro documentos que se elaboraron en varios momentos de aquel 29 de octubre no fueran todo lo rigurosos que deberían, tal como ha admitido la Conselleria del ramo.

La jueza de la dana pidió a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) que aportara dos de los informes que los técnicos redactaron aquella tarde y explicara algunos detalles de los mismos. Así, en dos escritos remitidos al juzgado sin firmar por ningún cargo, el organismo explica que la "posible existencia de errores o contradicciones" en los documentos, estos estarían motivados "por la rapidez con la que evolucionaba la situación, la continua incorporación de nueva información y la imposibilidad material de efectuar una revisión final exhaustiva antes de su difusión".

"El ritmo al que se desarrollaron los acontecimientos y el elevado volumen de actuaciones que debían gestionarse desde la Sala de Emergencias desde el inicio de la jornada [...] impidieron, en todo momento, disponer de una imagen estática y plenamente actualizada de la situación de emergencia", por lo que los informes, elaborados "de forma manual", "difícilmente" podían reflejar "con exactitud la realidad de cada momento", explica la respuesta de la Agencia a la jueza.

Otro de los motivos fue "la elevada carga de trabajo" en la sala de control, que "impidió que cualquiera de las personas que prestaban servicio pudiera dedicarse de manera exclusiva a una única función". De hecho, expone el escrito, los técnicos que elaboraban los informes "simultaneaban esta tarea con otras muchas funciones operativas requeridas para la gestión ed la emergencia".

Lío en los informes

El departamento de Emergencias emitió cuatro informes a lo largo del 29 de octubre y, más allá de las posibles contradicciones internas en los documentos, son claves para entender de qué información se disponía en cada momento cuando los máximos responsables, la consellera Salomé Pradas y su 'número dos', Emilio Argüeso, ambos investigados en la causa, tomaban las decisiones antes y durante el Cecopi. Los documentos recogen los avisos meteorológicos, la información hidrológica de cauces y embalses, los recursos movilizados, las afectaciones del temporal en servicios básicos, redes de comunicación y colegios, las llamadas del 112...

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En los documentos enviados se revela una posible inconsistencia en cuanto a las horas de su redacción. El informe número 4, el último del que hay constancia, señala en su carátula que corresponde a las 17 horas de la tarde y el contenido presenta solo información a esa hora. Sin embargo, según la información que se conocía hasta ahora, el cuarto informe se habría elaborado a las 21.30 horas, lo cual correspondería con la hora de envío a los responsables (21.27 horas). Una discrepancia que deberá resolverse en la investigación.