El Gobierno estudia la reforma para eximir del IVA a pequeños autónomos para lograr el sí de Junts al decreto de vivienda

El Gobierno estudia cómo dar encaje a una de las exigencias de Junts para apoyar el decreto de vivienda que el Consejo de Ministros aprobará a finales de julio. El partido de Carles Puigdemont, que tumbó en abril la prórroga de los contratos de alquiler, ha fijado una serie de condiciones para cambiar esta vez su voto, entre ellas la exención del IVA para los autónomos que facturen por debajo de los 85.000 euros. Una medida que ya forma parte de una directiva europea que está pendiente de transposición en España, y a la que el Ejecutivo busca encaje legal para lograr el apoyo de Junts.

El decreto de vivienda, que aún no tiene redacción definitiva y que sigue negociándose en el seno del Ejecutivo, prevé contemplar algunas de las propuestas que reclama Junts, como la desgravación de hipotecas y alquileres, tal como avanzó EL PERIÓDICO. En el Gobierno son conscientes de que materializar esta petición del IVA franquiciado también es un requisito imprescindible para lograr los apoyos de Junts a la norma y avanzan que existe predisposición para sacarla adelante. La propuesta de reforma fiscal discurre, sin embargo, en paralelo a las negociaciones de vivienda, aunque la previsión es que se apruebe mediante un texto distinto.

La fórmula que podría encajar para sacar adelante el IVA franquiciado es la del real decreto-ley, una vía rápida y de urgencia que viene justificada por la multa millonaria con la que amenaza la Comisión Europea por el incumplimiento de la legislación comunitaria. A día de hoy, hay una enmienda al proyecto de ley de transposición de la directiva DAC8, relativa a la regulación de las criptomonedas, que incluye esta medida, aunque la iniciativa lleva meses varada en el Congreso.

A mediados del pasado junio, el Gobierno vetó una proposición de ley de Junts en el Congreso que contemplaba precisamente esta exención del lVA, alegando que suponía una merma para las arcas públicas. La fórmula del real decreto ley podría agilizar los trámites y -a diferencia de la proposición o proyecto de ley- permitiría blindar el texto, que sólo debería enfrentarse a su convalidación en el Congreso, bloqueando posibles cambios.

El debate, apuntan desde el Ejecutivo, deberá darse en el Ministerio de Hacienda de Arcadi España, donde deberán medir la dimensión del 'agujero' que genera la exención del IVA a los pequeños autónomos, negociando con Junts para determinar el umbral de la exención. Y es que aunque la directiva europea contempla que aquellos profesionales por cuenta propia que facturen menos de 85.000 euros no tengan que soportar el IVA, lo cierto es que deja margen a los países para que reduzcan ese umbral.

Reivindicación de Junts

La reivindicación no es nueva. Ya en marzo, Junts exigió esta medida a cambio de apoyar el decreto anticrisis por la guerra de Irán del Gobierno. La reforma fiscal ya está incluida en una directiva europea que permite a autónomos y pequeñas empresas con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales no repercutir el IVA en sus facturas ni presentar declaraciones periódicas de este impuesto, en una reforma que reduciría la burocracia para los autónomos.

En marzo, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, urgió al Ejecutivo a trasponerla: "Deben hacer público lo que a nosotros ya nos han dicho en privado, que es que quieren transponer esta Directiva", dijo en una entrevista en TV3, donde insistió en que España es "el único país de la Unión Europea que no está aplicando esta ley europea y por eso se les ha llevado a los juzgados". El Gobierno terminó comprometiéndose en marzo a trasponer esta directiva europea a la legislación española para lograr el 'sí' de Junts. Desde entonces, sin embargo, no ha habido avances.

En abril, con el decreto de prórroga de alquiler impulsado por Sumar, el partido de Puigdemont volvió a poner esta medida sobre la mesa para dar su apoyo a la prórroga de alquileres. Y aunque el socio minoritario de Gobierno manifestó públicamente su disposición a impulsarlo, lo cierto es que era competencia del Ministerio de Hacienda, del ala socialista del Gobierno, que por entonces no estaba implicada en las negociaciones.

En esta ocasión, a diferencia de aquella, el ala minoritaria de la coalición confía en que la implicación del PSOE en las negociaciones permita más margen en la negociación a la hora de atender las exigencias de Junts para dar luz verde a la reivindicación de Sumar de prorrogar los contratos de alquiler para frenar la subida de rentas.

Multa de Bruselas de 17,6M

Existe una directiva europea que obliga a los estados miembros a eximir del IVA a los autónomos que operen en países miembros por debajo de 85.000 euros -aunque cada estado puede fijar umbrales menores-. La reforma debía haberse adoptado antes del 31 de diciembre de 2024, hace un año y medio.

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La Comisión Europea denunció el pasado mes de mayo al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y le reclama que imponga una multa de 32.430 euros al día por el incumplimiento, lo que desde el 1 de enero de 2025 hasta la actualidad, ya excede los 17,6 millones de euros.

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