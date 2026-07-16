Ley de amnistía
Aznar, tras conocerse el aval europeo a la amnistía: "La agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune"
El expresidente alerta de que la "unidad" de los países de la UE es la base fundamental de la institución
"En un día como hoy, conviene recordar que la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse", ha sentenciado el expresidente del Gobierno José María Aznar a los pocos minutos de conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del procés y respalda que se puedan amnistiar los delitos de malversación.
En un foro del Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés) celebrado en Madrid, Aznar ha advertido que "cuando se ataca la integridad nacional de un estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo". Ante líderes de la derecha europea y latinoamericana, el expresidente ha apuntado que "la unidad de España, de Francia, de Alemania o de Italia son el cimiento de la unidad de Europa". Unas palabras que, sin criticar la sentencia del TJUE, ponen en alerta sobre el fallo que avala la aplicación de la ley de amnistía.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Miguel Bernad, tras la condena a David Sánchez: 'Si Manos Limpias no hubiera presentado la querella, seguiría trabajando en la Diputación de Badajoz
- David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo condenados por la Audiencia Provincial de Badajoz por su contratación en la diputación
- La llegada de Ikea a Badajoz vuelve a plantearse tras un anuncio de la compañía sueca
- El abogado de Ricardo Cabezas confirma que recurrirá la sentencia que lo condena por prevaricación
- Sentencia de David Sánchez: ¿Qué ha pasado con el resto de acusados?
- El Aeropuerto de Badajoz busca trabajadores de rampa: ofrece hasta 18.000 euros al año y no exige experiencia previa
- Noche sin tregua para los Bomberos de Badajoz: seis rescatados en un ascensor y tres coches afectados por un incendio
- ¿Qué implica la inhabilitación a la que han sido condenados los nueve cargos y funcionarios de la Diputación de Badajoz?