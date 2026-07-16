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Aznar llama al PP al "centro" pero sin "propuestas ambiguas" para contentar a izquierda y derecha

El expresidente del Gobierno niega que el PP solo tenga éxito "cuando deja de parecerse al PP"

El expresidente del Gobierno José María Aznar durante la primera jornada del VII Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España).

El expresidente del Gobierno José María Aznar durante la primera jornada del VII Foro Internacional Expansión, en el Parador de Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2025, en Alcalá de Henares, Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

José María Aznar sigue marcándole el paso al PP de Alberto Núñez Feijóo. Si hace quince días pedía construir una "mayoría nacional" que interpele "a derecha e izquierda", este jueves ha hablado de las virtudes del "centro político" para no rendirse "ante un extremismo cualquiera, de izquierdas o de derechas". Eso sí, el centro, ha explicado, no es la equidistancia entre todas las formaciones políticas que hay en el tablero de juego ni "una tierra de nadie donde las propuestas sean tan ambiguas como para resultar aceptables al mayor número de electores".

En el Libertas Forum, organizado por el Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés) en Madrid, el expresidente del Gobierno ha seguido el mantra de todos los participantes internacionales, europeos y latinoamericanos, sobre la lucha contra el populismo y el autoritarismo. "Debemos tener siempre a punto una oferta atractiva, clara y comprensible que invite a confiar en nosotros. Y por eso, aquí, en Europa, y en Iberoamérica creo que hoy tiene mucho sentido hablar del centro político", ha arrancado.

"El centro es, antes que un lugar, una actitud, una apuesta por la moderación que yo quiero definir en cinco rasgos", ha apuntado antes de enumerar las características: "la disposición a conciliar sin renunciar al debate constructivo"; "la preferencia por la reforma frente a la ruptura"; "la apuesta por las transformaciones graduales y las instituciones"; "la confianza en las coincidencias fundamentales entre ciudadanos de buena fe" y "la tolerancia con el discrepante irreductible que respeta la ley".

En esta receta de cómo construir ese "centro político", Aznar ha incidido en que la "unidad política no se fragua desde el pensamiento unánime, sino desde la acción común y los objetivos compartidos". Unas palabras que, claramente, llaman a la búsqueda de entendimiento, pero ¿con quién? No lo ha dicho de manera clara, aunque sí ha apuntado que en la búsqueda del centro no se debe entregar la política al "dominio exclusivo de la izquierda ni a las extravagancias impracticables de los extremistas que hoy en día franquean el espacio político".

"Ni sucedáneo ni recambio"

Mucho más concreto ha sido a la hora de rechazar que estar en el centro sea hacer políticas que contente a unos y otros. "Yo no creo en el centro político como un lugar situado a medio camino de cualquier opción política. [...] Yo nunca llamé a eso viajar al centro, porque eso no es el centro y porque en ese viaje se corre el riesgo de no llegar nunca".

Tampoco considera el "centrismo como técnica de captura de voto flotante que asume consecuencias de dudosa validez, como que en sociedades democráticas las decisiones las acaben condicionando minorías estrechísimas y que para cortejar a esas minorías se adelgace el discurso, se incurra en la autocensura o se supriman iniciativas necesarias que requieren debate y respaldo popular". Es decir, no modificar el discurso con el único objetivo de entrar en el caladero de votos del PSOE.

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Y, para rematar y a modo de aviso, ha dicho que nunca ha creído que "el PP solo tenga éxito cuando deja de parecerse al PP" y que no son "ni sucedáneo ni recambio de nadie", sino una alternativa. En otras palabras, no están para asimilarse a Vox ni para sustituir al PSOE en el Gobierno.

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Fuente: El Periódico

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