La UCO atribuye a Santos Cerdán la disposición oculta de más de un cuarto de millón de euros de Servinabar

El que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, disfrutó de diversas "fuentes de ingresos" ocultas entre 2014 y 2023, que le proporcionaron unos "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido" mientras era ministro de Transportes José Luis Ábalos, según lo asegura la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un nuevo informe que ha trascendido este viernes, elevado por los agentes al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

La UCO cifra una de las cantidades que ha podido constatar en 18.261,56 euros, ingresos en la cuenta de Cerdán en efectivo entre 2014 y 2017 cuyo origen no ha podido trazar. Además el ex secretario de Organización socialista y su familia tuvieron acceso, o "plena disposición", según las investigaciones policiales, a "al menos 323.178,41 euros" entre 2015 y 2024 provenientes en su totalidad de la caja de la constructora Servinabar, a través de una oculta propiedad del político sobre la empresa.

Para la UCO, no eran los únicos los ingresos de Santos Cerdán qye se desprenden de las declaraciones de gastos del PSOE y el Congreso de los Diputados, oficialmente su dos únicos pagadores. Los guardias perciben "indicios que apuntan a la posible existencia de una fuente alternativa de ingresos no declarada".

Según los investigadores, Cerdán y su familia vivieron su etapa de mayor liquidez también al tiempo que a la división de construcción de la firma Acciona se le concedieron diversas obras con cargo al erario siendo ministro Ábalos.

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En Servinabar, la Guardia Civil atribuye a Santos Cerdán una propiedad oculta, proporcionada por el empresario Antxon Alonso, su socio, con una discreta operación de venta el 1 de junio de 2016. Ahora lo que la UCO hace es cuantificar cuánto dinero tuvieron a disposición Cerdán y su familia a través de esa firma. Cuando habla de "familia", la UCO centra su investigación en un entorno de Santos Cerdán formado por su esposa, Francisca, su hija Alba, su hermana Belén y su cuñado Antonio. Servinabar, la firma de la que supuestamente sacaban dinero, practicaba un monocultivo: concluye la Guardia Civil que el 87,04% de sus ingresos provenían "de Acciona o de proyectos vinculados a esta".

En el periodo analizado por la UCO, Santos Cerdán hizo uso de, entre otras visas, una tarjeta de crédito de Servinabar. Los investigadores concluyen que esa tarjeta se nutría de fondos (257.563,42 euros) de Acciona Construcción, y de las UTEs Variante de Logroño, Túnel de Belate y Pabellón Navarra Arena, todas ellas bajo investigación en el caso Koldo.

La Guardia Civil ha analizado los pagos de Santos Cerdán con esa tarjeta durante dos años, entre el 13 de febrero de 2022 y el 1 de febrero de 2024. Los gastos en restaurantes representan la mayoría de las salidas de dinero: 28 consumos, entre los que destacan facturas de 318, 20 euros en La Manduca de Azagra (Madrid), 204 euros en El Tigre de Amparo (Sevilla) o 344 en el restaurante La Vieja (en Sevilla). Hay además pagos propios de vacaciones en Canarias e Ibiza, en el hotel H10 Costa Adeje Palace y el Usuhaia Beach Hotel respectivamente.

Prosperidad

La prosperidad de Cerdán es, en opinión de los investigadores de la UCO, paralela a la etapa en que Ábalos mandaba en el ministerio de mayor presupuesto de gasto del Estado. El dinero del que pudo disponer Cerdán llega a "sus máximos entre los años 2019 y 2023", según el análisis de las finanzas personales del político que ha realizado la Guardia Civil.

En esa etapa de prosperidad personal, Santos Cerdán refleja un comportamiento típico de los perceptores de comisiones en casos de corrupción. Es la "reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo". Cerdán llevaba una vida solvente sin tener que tirar de visa ni acudir al cajero a partir de 2019. Es la etapa en que Ábalos es ministro, y también la etapa en que Acciona Construcción recibe adjudicaciones en "los expedientes objeto de investigación".

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En esa etapa, en el otoño de 2021, según la UCO Cerdán incluso llegó a optar a la compra de una vivienda con plaza de garaje en la calle Santa Cruz de Marcenado de Madrid, cerca del área monumental del cuartel del Conde Duque y el Palacio de Liria, propiedad de una familia y gestionada por las inmobiliarias Active y Servitec L Inmuebles, que en los tratos se valoró en 985.000 euros. La operación se hacía a través de la firma Servinabar y firmando Antxon Alonso, aunque fue Cerdán, acompañado de su amigo, quien visitó la vivienda. Incluso llegó a redactarse un contrato de arras en el que se fijó una entrada de 180.000 euros. Si no se terminó de llevar a cabo la compra no fue porque Cerdán cambiara de opinión, sino "tras retirarse la parte vendedora".

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