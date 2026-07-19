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Sánchez destaca la confianza en el talento colectivo de la selección de fútbol y de España

Sánchez reivindica que la selección encarna los valores del país y celebra una generación que "juega y gana como nunca"

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. / Europa Press/Contacto/SOPA Images

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EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado el juego "asociativo y valiente" de la selección española de fútbol que juega este domingo la final de la Copa del Mundo y que representa, asegura, los valores del país al confiar en el "talento colectivo" para ganar.

Sánchez, que presenciará en Nueva York el partido contra Argentina, destaca estos valores en una tribuna que firma este domingo en el diario El País, titulada 'El Mundial de nuestras vidas', donde destaca: "Dejamos atrás el ‘jugamos como nunca y perdimos como siempre’, para jugar y ganar como nunca".

Describe en la tribuna una "España llena de confianza y voluntad que sabe que ya ha ganado llegando a la final" y una selección en la que se ven los valores que definen el país: "Una España que se conduce con humildad y respeto al adversario. Y que confía en el talento colectivo para ganar y mostrarse al mundo como el país querido y respetado que es".

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Los 26 compatriotas que disputarán la final -agrega- son herederos de la filosofía con la que España aprendió a ganar hace 16 años: "La del talento y la técnica. La de la precisión en el pase. La de la solidaridad y el espíritu de equipo. Es la España que no se pone límites, porque cree en sí misma (...). La España llena de confianza y voluntad que sabe que ya ha ganado llegando a la final.

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