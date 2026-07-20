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Final en Nueva York

El curioso intercambio de monedas entre Trump y Felipe VI en el palco del Mundial

Los dos jefes de Estado cumplieron con el habitual protocolo de entrega de obsequios

Este es el curioso intercambio entre Felipe VI y Donald Trump en el palco del Mundial

Este es el curioso intercambio entre Felipe VI y Donald Trump en el palco del Mundial

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: CASA DE SM EL REY / FRANCISCO GOMEZ

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Donald Trump y el rey Felipe VI protagonizaron una imagen curiosa en el palco de autoridades durante la final del Mundial de Fútbol este domingo. Aprovechando el encuentro, ambos intercambiaron varios obsequios protocolarios relacionados con sus respectivas instituciones, según se ve en unas imágenes facilitadas este lunes por la Casa del Rey.

El presidente de Estados Unidos entregó al Monarca una moneda conmemorativa que hace referencia a su condición de 45º y 47º presidente del país. Por su parte, Felipe VI regaló a Trump otra moneda acuñada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en un gesto que reflejó la cordialidad entre ambos mandatarios. La Zarzuela ha informado de que el mandatario estadounidense entregó cuatro divisas a los Reyes y sus hijas. El encuentro dejó la imagen inédita de ver a los cuatro por primera vez asistiendo juntos a un partido de fútbol.

La selección española, que se impuso 1-0 a Argentina, llegará a Madrid de Nueva York sobre las dos y media de la tarde e iniciará una gimcana de celebraciones que acabará a altas horas de la madrugada.

Donald Trump saluda a la reina Letizia, este domingo en el palco del estadio de Nueva York.

Donald Trump saluda a la reina Letizia, este domingo en el palco del estadio de Nueva York. / CASA DE SM EL REY / FRANCISCO GOMEZ

La primera institución que visitarán será el Palacio de la Zarzuela, sede de la jefatura del Estado, donde los ganadores serán recibidos por los Reyes y sus dos hijas sobre las cinco y media de la tarde. Despuéss la selección se irá al Palacio de la Moncloa, para ver al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también estuvo este domingo en el palco de la

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El primer acto oficial tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela, donde serán recibidos por los Reyes, sobre las 17:30 horas. Posteriormente, la Selección acudirá al Palacio de la Moncloa para mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cerca de las siete está previsto que empiece la rúa por las calles de Madrid, que acabará en la Plaza de Cibeles, que esta mañana amanecía todavía con los las evidencias de la larga madrugada de celebración y camiones de basura por todos lados para dejarla niquelada para la segunda noche de fiesta que le espera hoy. Será en ese cruce entre Alcalá y el Paseo de la Castellana donde se realizará el acto central de la celebración.

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Fuente: El Periódico

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