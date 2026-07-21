Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AlquileresDeportesAgendaPrespuesto PP y VOXDespedida a Gene García
instagram

Instrucción de Peinado

El Consejo del Poder Judicial no alcanza el acuerdo sobre las quejas contra Peinado y deja su decisión para la semana próxima

El responsable de la acción disciplinaria propone el archivo respecto de cinco quejas presentadas por diferentes decisiones del juez instructor

Concentración contra el juez Peinado frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial

Concentración contra el juez Peinado frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial / "Jesús Hellín " / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder General no ha podido llegar a ningún acuerdo este martes sobre las propuestas de archivo del promotor de la Acción Disciplinaria con respecto a cinco quejas presentadas contra diversos aspectos de la instrucción del juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado.

Encima de la mesa se encontraban, entre otras, las presentadas por el exministro de Justicia Félix Bolaños, la asistente en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno o el Sindicato Unificado de Policía por las dudas expresadas por el juez en relación con una supuesta huida de esta a pesar de contar con escolta oficial.

Tampoco se ha logrado el acuerdo necesario para decidir sobre las quejas presentadas por el grupo municipal Más Madrid, el diputado socialista Pedro Guillermo Hita -ex alcalde de Alcalá de Henares (Madrid) y un particular, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces. Las deliberaciones continuarán la semana próxima, señalan a EL PERIÓDICO fuentes consultadas en el órgano de gobierno de los jueces.

Quejas de la policía

El pasado mes de junio, y por cuatro apoyos frente a cuatro ( el voto de calidad la presidenta Isabel Perelló superó el empate) los vocales habían acordado remitir al promotor de la acción disciplinaria copia del auto dictado por Peinado contra la esposa de Pedro Sánchez para que analizara si las expresiones referidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad son constitutivas de una falta grave.

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Mad

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Mad / Eduardo Parra - Europa Press

Concretamente, el juez señalaba en su auto que no cabía duda de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

Quejas de Bolaños

Unos meses antes, en marzo, se rechazó una propuesta inicial de archivo con respecto al resto de quejas, entre las que se encontraba la que Bolaños interpuso contra el titular de la plaza número 41 de Instrucción de Madrid por "irregularidades" durante el interrogatorio al que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 le sometió en el marco de la pieza abierta por presunta malversación relacionada con la actividad de la asistente de Begoña Gómez en Moncloa. También por los términos de la exposición razonada ante el Tribunal Supremo en el que Peinado intentó, sin éxito, que el Supremo procediese contra él.

Por su parte, Más Madrid presentó queja contra Peinado por "dejar morir la instrucción de un caso de presunta prevaricación" que investigaba la adjudicación, de un patrocinio de 72.600 euros de la Empresa Municipal de Transportes para 'Ok diario' en el marco de unas jornadas en un momento de "precampaña" electoral.

Noticias relacionadas

Otra de las diligencias se incoó en relación con la queja de un ciudadano que se declaraba preocupado por la actuación del magistrado en la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno. Alegaba como motivos que esta se iniciara a raíz de una denuncia de la asociación Manos Limpias, que Peinado hubiera discrepado en reiteradas ocasiones del criterio del Ministerio Fiscal o que citara a personas del entorno político del Ejecutivo sin aparente relación con los hechos y que se estuvieran produciendo filtraciones de información bajo secreto a los medios de comunicación.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz
  2. La Pinchoteca abre en Badajoz para ofrecer más de 15 pinchos y carnes premium al carbón
  3. El detenido por tocamientos a una mujer en el concierto de Orozco en Badajoz niega los hechos: 'Solo quiere que todo se aclare para limpiar su nombre
  4. Detenido por realizar tocamientos a una mujer durante el concierto de Antonio Orozco en Badajoz
  5. Una discusión entre vecinos en Badajoz termina con dos heridos leves por disparos de perdigones
  6. Alertan de un nuevo fraude online en el que se suplanta a Ibercaja para robar las contraseñas de los clientes
  7. David Sánchez pide a la Audiencia de Badajoz que elimine de la sentencia su participación en la creación de la plaza
  8. El entrenador del fútbol base de Badajoz detenido por pornografía infantil pide que se anule la causa

Pedro Sánchez y Andy Burnham comparten "muchos retos, valores y objetivos"

Pedro Sánchez y Andy Burnham comparten "muchos retos, valores y objetivos"

La Purificación acoge otro concierto del ciclo de música antigua

La Purificación acoge otro concierto del ciclo de música antigua

El PSOE acudirá a la vía judicial si el Ayuntamiento de Badajoz no derriba el cerramiento de la iglesia de San Agustín

El PSOE acudirá a la vía judicial si el Ayuntamiento de Badajoz no derriba el cerramiento de la iglesia de San Agustín

Amelia Alesón, bronce en las Olimpiada Internacional de Biología: "Parecía casi imposible conseguir un logro así en una competición tan compleja"

Amelia Alesón, bronce en las Olimpiada Internacional de Biología: "Parecía casi imposible conseguir un logro así en una competición tan compleja"

Sorteo Bonoloto del martes 21 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 21 de julio de 2026

El juez deniega la libertad provisional al detenido por el apuñalamiento mortal en el Cerro de Reyes de Badajoz

El juez deniega la libertad provisional al detenido por el apuñalamiento mortal en el Cerro de Reyes de Badajoz

El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Coca de Badajoz supera los trámites urbanísticos

El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Coca de Badajoz supera los trámites urbanísticos

Sorteo Euromillones del martes 21 de julio de 2026

Sorteo Euromillones del martes 21 de julio de 2026
Tracking Pixel Contents