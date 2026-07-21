El PP apunta al Gobierno tras los escritos en el caso Plus Ultra: "Zapatero y Sánchez son lo mismo"

En el PP tienen claro que las confesiones de 'Julito' Martínez Martínez, presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, y de su tocayo Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, sobre el rescate de la compañía aérea y la presunta comisión que recibió el expresidente del Gobierno, señalan directamente a Pedro Sánchez y a su Gobierno. La portavoz en el Congreso de los populares, Ester Muñoz, ha asegurado que este "gran chanchullo" que se está descubriendo, según el cual Zapatero recibió un 1% del rescate, se podría "llevar por delante" a los dos dirigentes socialistas. "Uno no se puede separar de sí mismo, Zapatero y Sánchez son lo mismo", ha sentenciado.

En paralelo a la declaración de 'Julito' Martínez en la Audiencia Nacional, la dirigente popular ha arremetido duramente contra el Gobierno desde la sala de prensa de la Cámara Baja. "Lo grave de las dos confesiones (aludiendo a los escritos presentados por ambos este lunes) no es que apuntan a Zapatero, es que apuntan a Moncloa. Es evidente que Zapatero, Moncloa y el PSOE lleva semanas mientiendo a todos los españoles", ha subrayado, antes de aseverar que si mientes es "porque no les queda otra opción".

Además, Muñoz ha puesto énfasis en tratar de clarificar la responsabilidad que tendría Sánchez en el cobro de esta presunta comisión. Según ha explicado, las dos confesiones apuntan a que Zapatero recibió el 1% del rescate por su mediación y que si esta fue posible es porque "tenía dos socios": "A Delcy [Rodríguez] en Caracas y a Sánchez en Madrid. Sino, no se hubiera producido este rescate". Es más, la portavoz ha insistido en que el rescate "no se podría haber producido si alguien no le dijo que sí a Zapatero". Fuentes conservadores explican que esto lleva al delito de tráfico de influencias.

Pruebas y mentiras

"No hay ningún lawfare, no eran bulos, no eran pseudomedios, no eran mentiras", ha sentenciado Muñoz durante la rueda de prensa, recordando que fue el PP quien señaló hace años las irregularidades que rodeaban al rescate de Plus Ultra. Eso sí, se ha mostrado cauta al señalar que en el proceso judicial ha comenzado la instrucción y que todavía "no es la fase probatoria", por lo que resulta "apresurado aventurar que va a haber o no pruebas". No obstante, ha recordado que con "indicios suficientes" también se puede condenar a alguien.

Lo que sí ha dado por probado es que Zapatero mintió en tres ocasiones durante su comparecencia en la comisión del Senado, en marzo de este año, cuando negó que le hubieran pedido ayuda para el rescate de la compañía. "Fué él quien llamó al presidente de Plus Ultra para ofrecerle su servicio", ha sostenido. Luego, ha dicho que mintió cuando refutó que 'Julio' Martínez le hubiera preguntado sobre el rescate, ya que "fue Zapatero quien captó a Plus Ultra como cliente". Y, por último, Muñoz ha denunciado que el expresidente también asegurara que no había hecho nada ni se había interesado por el rescate cuando fue quien llamó a Julio Martínez para "confirmarle que se iba a producir".

La convocatoria electoral

Con 'Julito' Martínez en la Audiencia Nacional y la condena del hermano de Sánchez la semana pasada, ha sido la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, la que ha denunciado la "corrupción sistémica" del Ejecutivo que le impide, entre otras cosas, tener una "agenda política" en favor de los ciudadanos. "Esto dinamita el propio Gobierno, porque lo que se está confesando es que se pagó un peaje, presuntamente, de un 1% a un expresidente de Gobierno en un rescate que todos sabemos que nunca debió producirse", ha dicho sobre este caso concreto en una entrevista en RNE.

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En línea con lo que llevan haciendo varias semanas en el PP, Gamarra ha tratado de diferenciar claramente las responsabilidades judiciales, algo que no dejan de repetir que está en manos de una Justicia a la que respetan, de las responsabilidas políticas. Así, ha reprochado a Sánchez que lejos de asumir estas últimas y convocar elecciones "se permita el lujo de hablar de integridad pública". "En otros países, por menos, primeros ministros han dimitido", ha sentenciado.

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