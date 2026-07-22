Feijóo señala a Sánchez como el "señor X" y activa "la cuenta atrás" del Gobierno dando por hecho su llegada a La Moncloa

Alberto Núñez Feijóo tiene asumido que Pedro Sánchez pasará las vacaciones de verano en el Palacio de La Mareta (Lanzarote), instalación de Patrimonio Nacional reservada a los presidentes del Gobierno, y las navidades en el Palacio de la Moncloa. Y que después será su turno. Lo ha augurado en su balance del curso parlamentario, en el cual ha dado al Gobierno por "acabado" y ha señalado al jefe del Ejecutivo como el "señor X" de la presunta corrupción que le rodea. Así, el ha activado "la cuenta atrás para el cambio", dando por hecho su llegada a la Moncloa y, a ser posible, sin Vox.

El diagnóstico de Feijóo es que el Ejecutivo está en sus últimos días y con la ciudadanía en su contra. "España ya ha cambiado de opinión y solo falta que Sánchez cambie de domicilio", ha aseverado en la madrileña sede del PP, rodeado de buena parte de la cúpula del partido, antes de asentar las bases de su programa electoral: la construcción de millón de viviendas, un 15% más de personal en la Sanidad y una "limpieza total" de las instituciones. "No quiero heredar el Gobierno de España, sino engrandecer este país, reconstruir la Nación, no administrar sus escombros", ha sentenciado.

En un discurso plagado de frases contundentes y alusiones a los supuestos casos de corrupción que rodean al Gobierno, el presidente de los populares ha redoblado sus ataques a Sánchez: "El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales". En este sentido, ha afirmado que el jefe del Ejecutivo es "el nexo político corruptor" y que el tiempo "no jugará a su favor" porque se irá conociendo toda la verdad sobre los distintos casos. "Para el Gobierno lo peor aún está por llegar", ha vaticinado.

Asentar las bases

A su sentencia de que el Gobierno está "acabado", el líder de los populares ha sumado otras tres críticas: que está "agotado", dadas sus derrotas en las últimas elecciones autonómicas; "debilitado parlamentariamente", a la vista de la iniciativa que aprobó el Congreso pidiendo su dimisión; y que está "éticamente inhabilitado" al incumplir leyes y haber "robado". "Este Gobierno solo tiene una salida razonable y democrática, convocar elecciones", ha sentenciado, augurando ya lo que ocurrirá en las urnas: "La gente no quiere a este Gobierno".

Una afirmación que, a su juicio, se evidencia en las encuestas que manejan en el partido y que le sitúan a 30 o 40 escaños del PSOE. "Si Sánchez afronta su último verano en la Mareta, sus últimas navidades en la Moncloa es porque no merece otra cosa que el mayor castigo electoral, porque ha sido una desgracia para este país", ha sentenciado. Y con contundencia ha anunciado que activan "la cuenta atrás para el cambio".

El presidente de Vox, Santiago Abascal (d), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). León XIV es el primer papa que pronuncia un discurso / Eduardo Parra - Europa Press

Ahora bien, ¿qué ocurrirá si necesita algún compañero de camino para impulsar ese cambio? La pregunta ha rondado varias veces la rueda de prensa del líder popular y en todas ellas ha tratado de ser lo más elegante posible para decir que prefiere gobernar en solitario sin llegar a ofender a Abascal. Ha dicho que quiere un "gobierno muy sólido y muy fuerte", lo que dadas sus críticas a las grietas del actual Ejecutivo se entiende como un Consejo de Ministros monocolor. Eso sí, por "responsabilidad" gestionará lo que digan las urnas para garantizar la estabilidad, abriéndose a un pacto con Vox. Además, del líder ultra ha dicho que mantiene una relación "correcta, fluida y cortés" y que no han tenido "ningún roce" desde los comicios en Andalucía.

Medidas y similitudes

El líder del PP también ha aprovechado para enumerar las cinco cuestiones en las que cree que el Gobierno ha fracasado y poner sobre la mesa sus soluciones; en vivienda ha hablado de construir un millón de hogares y rebajas de impuestos de hasta el 60% para los jóvenes; en sanidad, de incrementar en un 15% la plantilla de profesionales; en infraestructuras, de destinar 300.000 millones de euros a las redes de transporte y energéticas; en materia migratoria, una reforma del código civil para frenar las nacionalizaciones; y ante las grandes reformas necesarias ha mencionado un nuevo sistema de financiación autonómico, una estrategia para prevenir riesgos naturales y un endurecimiento de las penas para mejorar la seguridad en el país.

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Los populares coinciden en varias de estas políticas con Vox. Preguntado sobre si creen que los pactos con la formación de extrema derecha ya no les pasan factura, Feijóo ha puesto el acento en el acuerdo que han cerrado en la Comunitat Valenciana que incluye la prioridad nacional en los Presupuestos. "Que toda la crítica a los acuerdos con Vox sea ordenar el acceso a las ayudas y a las subvenciones públicas de acuerdo con el arraigo, de acuerdo con el tiempo censado en esa comunidad autónoma, me deja muy tranquilo", ha rematado.

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