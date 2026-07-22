Narbona insiste en que desconocía las gestiones de Leire Díez, que la derivó a Cerdán y defiende el legado y la inocencia de Zapatero: "Merece un enorme respeto"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha reiterado este miércoles en el Senado que derivó a la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez, al entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, porque le dijo es que tenía "información, hechos" para reconducir los ataques a Pedro Sánchez y que podía ayudarles ante los distintos casos que se estaban conociendo en 2024. Narbona ha respondido a los senadores que ella la derivó a Cerdán porque es de quien dependía el gabinete de Comunicación de Ferraz y era la persona adecuada para conocer esa información, a la que ha dicho que ella nunca accedió.

Posteriormente ha repetido, como también hizo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso, que Cerdán le aseguró después que "no había nada de interés" en la información que le trasladó Díez. "En ese momento, ni conocí, ni imaginé de lejos que podían estaban hablando de lo que ahora se está investigando", ha afirmado.

La exministra ha negado que tuviera con Díez "una relación de amistad" y solo ha dicho que era "una conocida", como ocurre con "miles de militantes del PSOE". "Yo no he sido su madrina para nada", ha llegado a asegurar ante las preguntas de los senadores de la derecha del hemiciclo. Narbona ha relatado que vio a la periodista varias veces en Cantabria porque era la jefa de Prensa del PSOE en esa comunidad autónoma y ella acudía cada año a los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander. Pero en ninguno de esos encuentros sospechó de ella o de su comportamiento, "si lo hubiera hecho, habría actuado en consecuencia", ha dicho.

"No hay financiación ilegal en el PSOE"

Narbona ha reiterado posteriormente que a raíz de estos casos de corrupción, "el Partido Socialista ha tomado medidas para reforzar los mecanismos de vigilancia y control de todas las personas que forman parte de la Ejecutiva". Unas medidas, ha asegurado, "reconocidas internacionalmente por organismos independientes". La dirigente socialista ha insistido, ahora en sede parlamentaria a preguntas de los senadores de varios grupos, que "el PSOE no tiene ninguna caja B" y "no hay ninguna financiación ilegal" del partido, como han constatado "varias auditorías".

Cristina Narbona, presidenta del PSOE, durante su comparecencia en el Senado. / José Luis Roca

Además, ha encapsulado los posibles casos de corrupción a la actuación de "personas concretas que han abusado de la confianza depositada en ellos", en referencia a los dos anteriores secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Además, ha resaltado que "nunca se ha producido un caso de corrupción del PSOE".

El portavoz del PP, Francisco Bernabé, ha cerrado los interrogatorios de la comisión con una rápida concatenación de preguntas y sin casi dejar responder a Narbona en muchas ocasiones. Por ello, ella le ha pedido varias veces que le dejara hacerlo. Bernabé ha acusado repetidas veces a Narbona de mentir y de conocer las actuaciones de Díez que ahora investiga la Audiencia Nacional, pero sin presentar pruebas de ello.

El PP, "el único partido condenado por corrupción"

En su respuesta final, Cristina Narbona le ha dicho que "el único partido que ha sido condenado en España por corrupción ha sido el PP". Y Mariano Rajoy, "ni dimitió, ni convocó elecciones, como ustedes están pidiendo ahora; le echamos del Gobierno con una moción de censura", ha afirmado entre las protestas de los senadores populares. Narbona ha resaltado que "todo lo que he dicho en esta comisión es verdad" y ha aseverado mirando a Bernabé que le ha "ofendido en distintos momentos".

"El PP ha tenido muchos ministros en la cárcel por corrupción y ahora mismo tiene en los tribunales dos casos muy importantes de corrupción", ha continuado en su alegato final. La presidenta del PSOE ha hecho finalmente un llamamiento a todas las formaciones políticas "para erradicar la corrupción", incluido al PP, "porque es un partido de gobierno al que respeto".

Durante este último turno de respuestas, Narbona ha asegurado que confía en la justicia y que cree que "el PSOE no merece ninguna imputación, la pueden merecer algunos exdirigentes del PSOE". Además, preguntada por ello directamente, ha añadido que "no hay ninguna razón para que se impute al presidente del Gobierno". "Estoy absolutamente segura de que Pedro Sánchez nunca conoció estos hechos", ha concluido, afirmando que "por Sánchez sí pongo la mano en el fuego".

"Enorme legado" de Zapatero

Aunque no era objeto de la comparecencia de Narbona, la dirigente socialista ha sido también repetidamente interrogada por los casos que afectan a José Luis Rodríguez Zapatero. Narbona ha defendido de forma contundente la presunción de inocencia del expresidente y ha resaltado, a preguntas de la senadora María Caballero, de Unión del Pueblo Navarro (UPN) que "cada caso es diferente". La dirigente socialista ha defendido "el enorme legado de su etapa de Gobierno, en la que tuve el honor de ser ministra". Por todo ello, Zapatero, ha resaltado, "merece un enorme respeto".

Narbona no ha querido entrar en los detalles por los que le han preguntado, como el cambio en la línea de defensa de su amigo Julio Martínez Martínez, ni por el caso de las joyas y ha respondido que tiene que ser Zapatero quien dé cuenta de esas acusaciones en sede judicial. Sí ha resaltado que este caso está "en fase indiciaria". Y ha dicho suponer que Julio Martínez tendrá "alguna prueba indiciaria detrás de lo que está afirmando".

Declaración judicial

Narbona, que estaba este miércoles citada a las 11.00 horas en la Cámara Alta, ya declaró el pasado miércoles como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye uno de los sumarios del caso Leire. El otro lo lleva el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, quien empezó investigando estos hechos.

Tras su declaración en la Audiencia Nacional, la exministra dijo a los periodistas que había explicado al magistrado los mensajes que intercambió con Leire Díez el 24 de abril de 2024, que recogía la UCO en uno de sus informes. Esta comunicación tuvo lugar poco después de que el juez Juan Carlos Peinado abriera una causa por tráfico de influencias y otros delitos a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la conocida carta a la ciudadanía de Sánchez y su periodo de cinco días de reflexión.

En este chat, Díez comentó a la presidenta del PSOE que se podían “reconducir” los ataques a Sánchez y que ella podía dar la vuelta al asunto "como un calcetín". La dirigente socialista le contestó: "Se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día", ya que antes ya la había dirigido a hablar con el entonces secretario de Organización.

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