Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: José Luis Roca

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Narbona sobre Leire Díez: "Yo no he sido su madrina para nada"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha negado hoy que fuese “la madrina” de Leire Díez y ha defendido su presunción de inocencia junto a la de Santos Cerdán y el expresidente Zapatero. “Estoy preocupara por el contenido de los informes de la UICO. Si esos informes responden a la verdad en todos sus ámbitos, es motivo de preocupación. Pero hasta que esta investigación termine, mantendré la presunción de inocencia”, ha dicho durante su comparecencia ante la Comisión del Senado que investiga el conocido como ‘caso Koldo’. Más información