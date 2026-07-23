Zapatero afirma que no ha hablado con nadie de la Sepi ni del Gobierno del rescate de Plus Ultra y niega ser un corrupto

José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido este jueves por primera vez a la prensa tras su imputación por tráfico de influencias y blanqueo y el registro de su despacho de expresidente del Gobierno de la calle Ferraz, y lo ha hecho para incidir en su inocencia. Desde la primera pregunta que se le ha realizado sobre si se ha corrompido ha respondido rotundamente que "en absoluto".

Así, y siguiendo la tónica exculpatoria que ha mantenido ante el Senado y después ante el juez José Luis Calama, el expresidente del Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que no ha influido, ni siquiera habló "con nadie" de la Sepi ni del Gobierno sobre el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra. Y también ha rechazado de forma tajante la acusación de haber ordenado crear de una 'offshore' en Dubai o haber utilizado la empresa de sus hijas para vehicular sus cobros.

Joyas

Todo ello, ha insistido en varias ocasiones, resultará acreditado a lo largo del procedimiento judicial. Sobre las joyas se ha limitado a decir que eran un "regalo de cortesía de hace muchos años" cuyo origen aclarará primero al juez, si bien no las guardaba por ningún "afán patrimonial".

Pese a las constantes preguntas sobre las joyas, un asunto que Rodríguez Zapatero reconoce que ha hecho especial daño a su imagen pública, ha insistido en que tiene que ser prudente y dejar que las explicaciones lleguen primero al juez Calama.

Según su versión, nunca habían pensado darles ningún uso ni destino y no podían "imaginar" su valor (aunque la pericial de la joyería Ansorena que las valora en 1,3 millones de euros será sometida a "contradicción", según anunció). Preguntado expresamente por Arabia, no quiso aclarar si este país es el que le agasajó con las piezas. En todo caso, ha negado que tuviera intención de defraudar a Hacienda al conservarlas, puesto que las guardaba con otras joyas de la familia y sobre devolverlas solo ha dicho que ahora están en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policia, aunque ahora le producen una "alergía profunda". "Imagínese todo lo que ha supuesto para mí este tema, yo que nunca he entrado en una joyería", ha apuntado.

Algunas de las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero. / INFORMACIÓN

La comparecencia televisiva se produce en una semana especialmente complicada para el expresidente, días después de la declaración en la Audiencia Nacional su amigo -- y presunto testaferro-- Julio Martínez Martínez, fundador de la consultora Análisis Relevante en la que el expresidente socialista realizaba labores de asesoramiento. En este papel de simple asesor es en el que ha insistido este jueves el expresidente socialista.

El empresario Julio Martínez Martínez a su llegada a la Audiencia Nacional, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

El empresario corroboró ante el juez lo que había adelantado tan solo un día antes por escrito: que se pactó cobrar un 1 por ciento del rescate que 53 millones de euros que obtuvo la compañía a cambio de la mediación o "acompañamiento" de Rodríguez Zapatero durante el trámite de gestión de la ayuda. De hecho, el expresidente le anunció la concesión del crédito once días antes de su aprobación legal y le "marcaba los pasos" ante la gestión de este asunto, según el documento que entregó.

Ante estas afirmaciones, únicamente ha negado que supiera que iba a hacer el Consejo de Ministros con respecto a la ayuda solicitada y se ha limitado a apuntar que no iba a entrar "en la estrategia de defensa" de ningún imputado, reiterando su "nulo papel" en el rescate. Al ser insistido sobre su relación entre ambos, el expresidente del Gobierno ha llegado a afirmar que no va con su "estilo" ni con su "código de conducta" decir nada al respecto, más que mencionar que ha tenido con Martínez "una amistad dilatada" y cada uno tiene su estrategia defensiva en este procedimiento judicial.

"Reunirse no es influencia"

En este punto ha sido repreguntado por el hecho de que se remitiera una carta al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, que iba encabezada con un "siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero" en relación con el rescate. Para el expresidente, "el encabezamiento fue un exceso", si bien ha reconocido que contactó con directivos del Santander para que recibieran "a unas personas", y considera que ello no significa ejercer influencia alguna. "No vamos a llegar a la locura de que reunirse con alguien es una influencia", ha añadido, para pasar a negar que durante encuentro con el entonces ministro José Luis Escrivá en septiembre de 2020 se hablara del rescate., como también refutó el hoy gobernador del Banco de España.

José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, exministro y expresidente de la AIReF, este jueves, en un instante de la charla en Tenerife. / Ramón de la Rocha/Efe

El 'offshore', una invención

Sobre los planes surgidos de una comida en el restaurante Portonovo de Madrid para crear una sociedad 'offshore' en Dubai, que el juez relaciona con la gestión de los ingresos del rescate, Rodríguez Zapatero ha sido especialmente contundente al calificarlo de "invención absoluta" y "error" de los investigadores. "No voy a juzgar ni el trabajo de la policía ni del juez, lo respeto, pero los hechos, que son los que son, y quienes acusan son los que lo deben probar", ha añadido, para admitir la celebración de la comida, al haber sido registrada por su secretaria Gertrudis Alcázar, pero sin que se hablara de dicha cuestión.

La entrevista ha tenido entre sus momentos más tensos cuando Rodríguez Zapatero ha sido preguntado si Análisis Relevante es una sociedad para canalizar fondos hacia sus hijas Alba y Laura y también sobre el cobro por la empresa de estas, Whathefav, de 959.000 euros entre 2020 y 2005. En este punto, ha señalado que no coincidía con dichas cifras, que a su juicio deben revisarse, y ha negado que fueran compensadas por trabajos que no realizaban. "¿Ha utilizado a sus hijas como testaferros?", se le ha llegado a cuestionar al expresidente, que ha calificado esta pregunta de "increíble". "Lo que faltaba es que por mi cabeza hubiera intentado que mis hijas fueran testaferros, por favor", ha rematado.

En el plano judicial, también ha tenido unas palabras para defender a la su secretaria personal, ya que en "esa construcción de la organización criminal" se dice de ella que fracciona contratos y falseaba contabilidades. "Es una trabajadora y mujer ejemplar", ha dicho sobre Gertrudis Alcázar, para añadir que no le dio instrucciones en ningún momento para falsear conceptos. "La tarea en relación con la facturación son indicaciones mías, por supuesto, dentro de la legalidad", ha respondido.

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