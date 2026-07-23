Las frases de la entrevista a Zapatero: el rescate de Plus Ultra, las joyas, sus hijas, Sánchez, Felipe González...

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha roto su silencio sobre su investigación judicial con una entrevista en TVE en la que ha dejado numerosas afirmaciones que el devenir de la causa dirimirá si son ciertas o no. A continuación resumimos las principales frases del exlíder del PSOE.

"No hice ninguna influencia ni hablé con nadie sobre el rescate de Plus Ultra. Esto es así y va a ser así".

"No voy a pedir un acto de fe a toda la gente que me aprecia, pero tengo que ser prudente porque hay un procedimiento abierto".

"En absoluto participé en el rescate. No hablé con nadie de la SEPI ni del Gobierno, no hablé con nadie, con ninguna autoridad sobre ese rescate".

"Es absolutamente incierto que diese instrucciones para crear sociedades off-shore".

"Como se ha filtrado tanto, hay mucho juicio paralelo".

"No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Me defiendo y reitero mi nulo papel en el rescate ni en sociedades off-shore".

"Cada imputado tiene su estrategia de defensa, pero yo hablo de los hechos que yo conozco. Tengo una convicción plena y absoluta".

"Los clientes de Análisis Relevante sabían que el consultor era yo, pero mi trabajo era solo de consultoría y está declarado a Hacienda. Ni participé en ninguna sociedad, ni firmé ningún contrato con ningún cliente".

"A ver si un consultor no va a poder aconsejar".

"No voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez. Tenemos una amistad desde hace años y no va con mi código de conducta afectar a relaciones humanas, ni renegaré de la amistad. Cada uno tenemos nuestra estrategia de defensa. Las amistades tienen su ámbito".

"Decir que yo he dado instrucciones para crear una sociedad off-shore es una invención. No voy a juzgar el trabajo de la policía ni de juez, pero los hechos son los que son".

"No he hablado de ninguna sociedad off-shore en mi vida, ni con Julio Martínez ni con nadie. La comida debió existir, pero de eso no se habló. Es como decir que quiero ir a la Luna".

"[Sobre Felipe González] Él sabrá de eso. Yo desde luego no sé. Y por tanto, en eso le doy la razón. Nunca he pensado en un offshore"

"Niego que supiera que se iba a rescatar a Plus Ultra. No intervine en nada de la tramitación. No lo supe en ningún momento".

"Llamé al directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a una persona, eso simplemente es facilitar un contacto. Me llegaban muchísimas peticiones para poner en contacto".

"No he hablado de Plus Ultra con nadie, ni con José Luis Escrivá ni con nadie".

"Quien acusa tiene que probarlo. Y si no puede, tiene que asumir su responsabilidad".

"Análisis Relevante es una consultora con la que mis hijas han trabajado, al igual que otros clientes. No voy a hablar por Whatdefav".

"Mis hijas y Whatdefav van a presentar todos los contratos y todos sus trabajos"

"Solo faltaría que por mi cabeza hubiera pasado que mis hijas fueran testaferros de nada".

"Las joyas son un regalo de cortesía personal de hace mucho tiempo. No hay afán patrimonial, ni uso y destino, ni intencionalidad política. No hemos pensado en el valor que ahora se les atribuye, que va a ser sometido a una contradicción".

"Las joyas han sido una circunstancia negativa y lo aclararé ante la justicia. Estaban ahí y ya está. Sé que tengo ese dilema de la explicación pública, pero no voy a decir el país".

"No he contrabandeado con esas joyas".

"Visto con la perspectiva del tiempo, seguramente hubiera tomado otra decisión sobre las joyas. Seguramente no las habría aceptado".

"No he tenido intención de defraudar, en lo último que pensaba era en el valor patrimonial de las joyas. Es que no he entrado nunca en una joyería".

"Me podrán creer o no, pero lo que digo es la verdad".

"Toda mi actividad como consultor ha sido declarada y es legal. Todo lo que hice fue legal".

"Se ha visto afectado mi derecho a la intimidad y el secreto bancario, el impacto es extraordinario. Esto no ha pasado nunca y tendrá que tener sus consecuencias, porque ha permitido un juicio paralelo que ha afectado, incluso, al secreto profesional de los periodistas".

"No juzgo las intenciones de nadie, simplemente me remito a los hechos y a los derechos. A ningún investigado se le ha publicado la agenda entera de dos años".

"Otra sorpresa máxima que me llevé fue incorporar a mi secretaria, Gertrudis Alcázar, que es una mujer trabajadora y ejemplar. Toda la tarea que hace ella es por indicaciones mías. Cómo se factura con una empresa es algo habitual. No di ninguna orden de falsear ninguna factura Gertrudis concertaba las facturas con Análisis Relevante".

"Tengo un gran respecto por el juez instructor, pero este proceso es contradictorio".

"Nunca van a aparecer conversaciones mías con nadie de Plus Ultra".

"Gracias a toda la gente que están confiando en mí, especialmente en mi partido y su secretario general [Pedro Sánchez]. Pido a todo el mundo respeto a la presunción de inocencia".

"El señor [Alberto Núñez] Feijóo es un representante público que debería respetar la presunción de inocencia. Hasta que no hay una sentencia firme, aquí no delinque nadie".

"No hace mucho que hablé con Pedro Sánchez. No juzgo intenciones de nadie, pero los derechos fundamentales deben respetarse. Sin separación de poderes no hay Constitución".

"Ya no tengo las joyas porque están incautadas, pero me producen una alergia profunda".

"No puedo decir aquí el origen de las joyas porque lo tiene que ser primero el juez. Respetemos los tiempos del procedimiento judicial".

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"Entiendo la necesidad de que dé explicaciones públicas, pero tengo un derecho a la defensa y quiero colaborar con la justicia. No quiero hacer declaraciones que puedan interferir en el proceso judicial".

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