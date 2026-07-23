Primero Mazón y ahora Llorca: Vox sale con otro botín de una negociación de presupuestos

"No me he visto en la tesitura de decir ‘hasta aquí podíamos llegar’", decía Juanfran Pérez Llorca a finales de mayo, negando haber tenido que fijar "líneas rojas" a Vox durante la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, aprobados este miércoles en las Corts. Una vez culminadas esas conversaciones y certificado el acuerdo, los números parecen respaldar esa afirmación del dirigente popular: de las más de un centenar de enmiendas presentadas por los voxistas a las cuentas del Consell, el PP de Pérez Llorca ha transigido en todas menos una. La prioridad nacional, condición indispensable de los de Santiago Abascal, ha entrado por primera vez en unos presupuestos autonómicos, pero no solo.

Vox, con apenas 13 diputados sobre los 99 que componen el parlamento valenciano, ha vuelto a sacar tajada de la coyuntura para dejar su sello en la política valenciana, más allá de conseguir que ese ya famoso concepto se convierta por primera vez en ley. Ya lo hizo en los presupuestos de 2025 aprovechando la debilidad de un Carlos Mazón acorralado por su gestión de la dana del 29-O y que buscaba oxígeno con unas nuevas cuentas. Los voxistas le concedieron ese tanto, pero a cambio de que asumiera en público los postulados más radicales de su socio en inmigración y políticas verdes.

Tras su dimisión el pasado noviembre, Vox volvió a ver una oportunidad de demostrar su influencia sobre el PP y permitió a los populares solventar la sucesión sin tener que convocar elecciones, en un momento de pujanza de los de Abascal. Eso sí, volvió a pasar una nueva factura a los populares a cambio de investir a Pérez Llorca, designado por Génova en parte por esa buena sintonía con los voxistas. El president evitó rubricar ningún documento a cambio, pero como su antecesor asumió a nivel discursivo todas las exigencias que le impuso Vox, especialmente en materia de inmigración.

Pérez Llorca saluda a José María Llanos (Vox) tras la aprobación de los presupuestos en las Corts. / Germán Caballero / LEV

Vox cambia el dinero de manos

Era sólo el aperitivo. Ocho meses después, y sacando de nuevo ventaja del empeño de Llorca en sacar unos presupuestos que le permiten presumir de "estabilidad" y de gestión ante la dirección nacional de su partido, Vox volvió a escribir su carta a los reyes magos a cambio de sus necesarios 13 votos en las Corts. El plato principal era la "prioridad nacional", ya aceptada por Génova y pactada en varias autonomías dentro de los pactos de gobierno, pero nunca convertida en ley hasta ahora.

Pero Vox ha dejado su impronta más allá de la inclusión de este concepto, que todavía no se ha aterrizado a nivel legal, en vivienda y servicios sociales. A través de sus más de 100 enmiendas ha logrado imponer su retórica en areas como la igualdad o la inclusión, pero también cambiar de manos millones de euros, que en su gran mayoría retira a sindicatos y organizaciones no gubernamentales y destina a impulsar programas que entroncan con su batalla cultural, desde la promoción de toros a la defensa de la familia. Todo ello, convien recordar, con el aval del PP.

La inmigración en el punto de mira

Las personas migrantes siguen en el punto de mira de Vox, que logra convertir la Oficina Valenciana de Inclusión en la Oficina Valenciana de Arraigo y Retorno, con un presupuesto de 915.000 euros. Su finalidad será "dar soporte a entidades que impulsen programas, guías y actuaciones dirigidas a fomentar el retorno voluntario a los países de origen de las personas migrantes que se encuentran en la C. Valenciana".

Los presupuestos también retiran, a petición de Vox, 320.000 euros para el "fomento de la diversidad a través del arte urbano en los municipios" y los asignan a un programa para "el fomento de la integración ciudadana en el municipalismo". En otra enmienda también aceptada por los populares se modifican los objetivos de este plan, que pasa a "fomentar y dar información sobre el retorno voluntario de personas migrantes a sus países de origen en el ámbito local".

También restan 300.000 euros previstos para ONG y su inversión en planes de cooperación al desarrollo y los destinan a "generación de oportunidades profesionales y vitales para jóvenes en Mauritania y Senegal". Igualmente, Cruz Roja pierde 10.000 euros por otra enmienda de Vox acatada por los de Pérez Llorca. Esos recursos irán a sufragar estudios que vinculan la inmigración con la delincuencia.

Recorte a sindicatos y "desokupaciones"

Asimismo, el PP accede a triplicar los fondos para 'desokupaciones' al asignar 500.000 euros a "víctimas de ocupaciones ilegales" de vivienda y otros 500.000 a la "recuperación" de estos inmuebles que sean públicos a través de una 'oficina' autonómica. Ese millón de euros se retrae de convenios de vivienda con otros organismos y de planes de mantenimiento del parque público.

Otra víctima de los 'logros' de Vox son los sindicatos UGT y CC OO, que pierden 50.000 euros de subvención cada uno por imposición de los de Abascal. Ese dinero estaba consignado a estas organizaciones para la implementación de planes de igualdad, pero se destinará finalmente a la lucha contra la despoblación. El Consell de la Juventut también pierde 361.000 euros, que se derivan a campañas sobre la familia.

Más bous, menos valenciano

La influencia de los de Abascal también afecta al Institut Valencià de Cultura, que ve como se le retiran 225.000 euros de la Fira Trovam de la industria musical valenciana, de la Dirección General de Cultura y la de Patrimonio Cultural y se asignan a una nueva línea de ayudas para “asociaciones culturales” relacionadas con la promoción de festejos taurinos.

La Acadèmica Valenciana de la Lengua (AVL), que ya sufrió un importante recorte en los presupuestos anteriores, se libra esta vez. Es la única línea roja que ha mantenido el PP de Pérez Llorca ante Vox, lo que además permite a los populares una mínima diferenciación de su socio. Pero la promoción del valenciano pierde recursos por otras vías: en concreto, a través de una enmienda en la que eliminan la "garantía" de la lengua propia como "vehicular" en las instituciones autonómicas para "garantizar el derecho del ciudadano a ser atendido en cualquiera de las dos lenguas". Además, en materia educativa Vox logra destinar 800.000 euros previstos en "gastos diversos" a la contratación de "inspectores educativos" en colegios.

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Igualdad y género

La influencia de Vox también se ve en el plano más retórico, donde también ha arañado cesiones al PP. Por ejemplo, con la eliminación del seguimiento y evaluación del Plan Valenciano contra la Violencia de Género o con el borrado de la identidad de género. A través de las enmiendas se ha sustituido el término "igualdad" por "conciliación" en algunos principios rectores de las conselleries y se sustituye la lucha por la igualdad LGTBI por el fomento de la igualdad "independientemente de su orientación sexual".

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