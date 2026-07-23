Zapatero responde a Felipe González: "Él sabrá de todo eso y de sociedades 'offshore' quizá, yo desde luego no sé"

José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido con ironía a Felipe González, que aseguró que no veía "capaz" al expresidente de organizar una trama económica y criminal: "Él sabrá de todo eso y de sociedades offshore quizá, yo desde luego no sé y le doy la razón". Preguntado en TVE por estas acusaciones del otro expresidente socialista, Zapatero se ha molestado al escuchar sus afirmaciones y ha insinuado que quizá González sí sepa de sociedades offshore o de tramas económicas, añadiendo que él no tiene esos conocimientos.

Minutos antes, Zapatero había mostrado su sorpresa ante afirmaciones del informe de la UDEF, asegurando que "decir que he dado instrucciones para constituir una sociedad offshore es como decir que quiero ir a la Luna". Eso, ha enfatizado, es "una invención": "No he hablado de una sociedad offshore en mi vida, ni con Julio Martínez, ni con nadie", ha aseverado.

El exlíder socialista ha asegurado que él "sufre mucho" pensando que "el PSOE pueda sufrir por la situación en la que me encuentro". Y en varias ocasiones ha mostrado su "gratitud" a todas las personas que le siguen apoyando, a los que ha dicho que no les pide "un acto de fe", porque "no es cuestión de fe, sino de datos". "No me ha dejado nadie de lado en el Partido Socialista; para mí ha sido lo más gratificante, he recibido muchísimas muestras de apoyo y de cariño", ha remarcado.

Un apoyo recibido que ha personalizado en "el partido" y "en el secretario general", Pedro Sánchez, con quien ha dicho que ha hablado "no hace mucho". El líder socialista le ha mostrado un respaldo total desde el principio del proceso y lo continúa manteniendo.

La entrevista, que ha tenido carácter presencial y se ha producido en directo, se realizó en el plató número 6 de los estudios de la corporación en Prado del Rey (Madrid). La de hoy ha sido su primera entrevista en un medio de comunicación y se producirá justo cuando su situación se complica por momentos. La cita se produce dos días después de la comparecencia de Julio Martínez Martínez por el mismo caso.

Hasta ahora, el expresidente del Gobierno solo había reaccionado con el vídeo que publicó de manera rápida desde su casa tras su imputación para negar todas las acusaciones y emplazar a los periodistas a nuevas declaraciones en los días posteriores -que no se produjeron- y, después, con un comunicado tras su declaración ante el juez el pasado 17 de junio.

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