Marlaska afirma que el objetivo es "evitar que se unan los tres incendios"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que el objetivo del gran dispositivo desplegado para combatir los incendios descontrolados en Madrid y Ávila es evitar que los tres confluyan, y ha advertido de que este viernes es un "día crítico" por las altas temperaturas y los fuertes vientos.

El ministro ha comparecido ante los periodistas tras la reunión celebrada en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Cenicientos (Madrid) para informar de la situación de los fuegos que, hasta el momento de su comparecencia, ya han quemado 9.000 hectáreas en Ávila y otras 3.000 en la Comunidad de Madrid. Más de 1.100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan ya en estos tres incendios, a los que se unen otros 1.000 de Guardia Civil, Protección Civil y las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), así como otros recursos del Ministerio de Transición Ecológica, ha explicado Marlaska.

Los esfuerzos se centran ahora en "evitar la confluencia de estos incendios" y que el de Ávila "salte" a la Comunidad de Madrid, un escenario para el que, según el jefe de la UME, el general Javier Marcos, ya está previsto cómo variar el volumen de fuerzas y medios aéreos para que la unión no se traduzca en más virulencia y velocidad.

Todo ello en un "día crítico" -ha reiterado el ministro- por las condiciones metereológicas adversas que se registran este viernes. Las estimaciones apuntan a vientos superiores a 50 kilómetros por hora, con unas temperaturas y humedad que "no darán facilidades".

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Aunque Marlaska ha reconocido que no pueden ser "optimistas" en cuanto a la evolución de los incendios, ha garantizado que se pondrán "todos los medios precisos para atajar la emergencia".

Además de estos tres incendios de nivel 3 -por los que el Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en ambos territorios-, el ministro ha pedido no olvidar los otros nueve fuegos de nivel dos que continúan activos en España, una "situación absolutamente compleja" que también hace necesaria la "utilización de medios estatales".

Cuatro aviones desde Grecia e Italia

Marlaska ha recordado que el Gobierno activó en la noche del jueves el Mecanismo Europeo de Protección Civil a la vista de la gravedad de estos tres incendios y solicitó, en el marco de este mecanismo, cuatro aviones anfibios FOCA. España ya ha recibido una respuesta afirmativa a esta petición y aceptado dos FOCA procedentes de Grecia y otros dos de Italia, y esta misma mañana se llevará a cabo una reunión para ultimar los detalles de su despliegue.

Por otro lado, el Ministerio de Transición Ecológica ha activado otros seis FOCA, que también acudirán a la emergencia para "atacar desde el punto de vista aéreo" estos incendios: Cuatro estarán en Madrid y dos en Castilla y León, ha detallado el ministro.

Más de 10.000 evacuados

Marlaska ha informado de que son ya más de 10.000 las personas evacuadas, y el Ejército de Tierra ha ofrecido "todos los medios necesarios" desde el punto de vista logístico para darles la cobertura y el apoyo psicosocial necesario. Porque, la "prioridad máxima", ha subrayado Marlaska, es garantizar la seguridad de las personas, los núcleos urbanos y el ecosistema. Para ello, hay convocada una segunda reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) a las 20 horas de este viernes, que presidirá él mismo desde el puesto de mando en Navaluenga (Ávila), a donde se dirigirá esta tarde.

Tras recalcar que la "coordinación" entre autoridades e instituciones está siendo "absolutamente real, efectiva y de la lealtad máxima", el ministro no ha podido adelantar cuándo podrán ser realojadas las personas evacuadas. "Será cuando sea factible en términos de seguridad", ha precisado.

Sobre las causas de los incendios, el de San Martín de Valdeiglesias tuvo su origen en un vehículo que ardió en un arcén, y los otros dos se están investigando para poder actuar, en el caso de que pueda haber responsabilidad penal.