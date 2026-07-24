Máxima preocupación en el PSOE con el desarrollo del 'caso Zapatero': "Nos lo está poniendo muy difícil"

La primera entrevista en directo dada ayer por José Luis Rodríguez Zapatero en TVE no ha calmado a los socialistas. Al contrario, la preocupación crece a medida que se siguen enredando las investigaciones judiciales que le rodean y escasean las explicaciones. En la cúpula socialista reconocen "mucha preocupación" por este tema. Y ayer añadieron más grados a ese malestar por su ausencia de respuestas especialmente en cuanto al tema de las joyas encontradas en su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros.

Nada más terminar la entrevista del exlíder socialista en Mañaneros, la dirección del PSOE se apresuró a lanzar la nota de prensa que ya tenían escrita y que reafirma que "el PSOE mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día: respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia". El respaldo del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue siendo total. Y en cascada, la dirección socialista también le da el máximo de los apoyos.

Un alto dirigente de la Ejecutiva socialista manifestó ayer EL PERIÓDICO tras el programa: "Nos lo está poniendo muy difícil". El hecho de que Zapatero reconociera que las joyas que tenía guardadas en su despacho son "un regalo de cortesía" y que añadiera que no iba a revelar ahora de qué país vinieron vuelve a ser otro motivo más de preocupación. Además, este dirigente añade que el expresidente le dijo al juez el 19 de junio que daría explicaciones detalladas "en una semana y 10 días" y, de momento, sigue sin darlas.

"Aunque esté prescrito, es delito"

"Si han sido un regalo de un mandatario extranjero [como se deduce de la entrevista], su introducción en España sin declarar es delito", asegura un importante dirigente del PSOE, "aunque haya prescrito, eso ya está ahí y es delito", añade. Además, continúan desde Ferraz, "además de contrabando, podría haber delito fiscal, porque es un patrimonio no declarado que puede superar el millón de euros".

En cuanto al rescate de Plus Ultra, la mayoría de los consultados concluyeron que ayer el expresidente "no añadió nada nuevo" a lo que ya se conocía y a lo que dijo tanto en su vídeo inicial como ante el juez. Además, algunos de ellos añaden que "para no aportar nada, quizá no valía la pena volver a ponerse en el foco".

El giro de guion judicial que se conoció esta semana, con el cambio de estrategia del amigo del expresidente Julio Martínez Martínez, también ha supuesto un motivo más de preocupación en Moncloa y en Ferraz. Todos coinciden en responder lo mismo que dijo Zapatero en TVE: "No entramos a valorar las distintas estrategias de defensa de los investigados". Pero el hecho de que tanto Martínez como los directivos de Plus Ultra señalen ahora al expresidente como la persona que "marcaba los pasos a seguir" para conseguir el rescate de la compañía aérea Plus Ultra por 53 millones de euros rompe la estrategia que había seguido el expresidente hasta ahora.

"Acusaciones sin pruebas"

A este respecto en Ferraz tienen claro que si todo sigue como hasta ahora en el caso Plus Ultra, "se trata del testimonio de Martínez contra el testimonio de Zapatero, ya que el empresario ha hecho una serie de acusaciones sin pruebas en las que sustentarlas". Y en este caso, no es el exdirigente quien tiene que demostrar su inocencia, sino las acusaciones o el juez los que deberían probar su culpabilidad, según defienden los socialistas.

Eso sí, desde la Ejecutiva Federal valoraron ayer muy positivamente en conversación con este diario que el exsecretario general socialista se mostrara ayer en TVE "valiente dando la cara, comprometido y convencido". "Pocos lo hacen, por no decir nadie", añadieron. Además, y en contra de lo que había pronosticado el PP, desde el PSOE consideraron que la entrevista de Javier Ruiz fue directa y dura, sin dejar ningún asunto espinoso de la investigación fuera.

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De momento, la consigna oficial seguirá siendo dar un respaldo sin fisuras al expresidente. Como asegura un alto cargo del Gobierno, "fue Zapatero el que más apoyó al presidente en su peor momento". Y en 2023, "su intervención en toda la campaña fue clave para que el resultado electoral permitiera reeditar el Gobierno". Por eso, fuentes socialistas tanto de Ferraz como de distintos territorios coinciden en que Pedro Sánchez le mantendrá su apoyo siempre y cuando el avance de la investigación judicial no lo vuelva imposible. Además, "la investigación está recién empezada, faltan muchos pasos", añaden fuentes socialistas, "y es pronto todavía para sacar conclusiones".

Fuente: El Periódico