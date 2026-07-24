La política también se incendia: Cruce de descalificativos entre Puente y Ayuso

"Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta".

Así empezó todo. Ese mensaje del ministro de Transportes, Óscar Puente, en redes sociales en el momento en el que el Gobierno ha declarado la emergencia nacional -tras peticición de Isabel Díaz Ayuso- para asumir el control de la lucha contra las llamas y España ha pedido ayuda a la Unión Europea, en concreto medios aéreos "de ala fija". Una petición a la que ya ha respondido Grecia e Italia con el envío de dos aviones Canadair CL-415 cada país.

Los dos aviones Canadair que solicitó España en 2025 a la Unión Europea para la extinción de incendios del año pasado / Xurxo Martínez / EFE

Sus palabras las acompañó de un video en el que se hacía eco de las quejas de Bomberos Forestales Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid en el que denunciaban -el pasado 22 de julio a las 11:14 horas- "la no activación" de sus efectivos para combatir el incendio ya declarado en Almorox. "Deberíamos ser 62 efectivos (efectivos), pero la CM (Comunidad de Madrid) no contrata a todo el personal de extinción de incendios forestales. Estamos trabajando en nuestro centro de trabajo, pero no nos movilizan aunque lo solicitemos", critican dichos bomberos.

"Miserables"

Esta queja valió al ministro para lanzar la crítica a la actuación de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, que está con un perfil bajo mediáticamente siguiendo los acontecimientos y el trascurrir de los incendios en varios puntos de la región. La respuesta ha llegado por parte de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, que ha tildado de "miserables" las palabras del ministro de Transporte. "Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego al que combatir", ha asegurado en declaraciones a los medios antes de señalar que lo único que reclaman es "cooperación leal", A"coordinación" y "todos los recursos disponibles", informa Miguel Ángel Rodríguez.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, en una rueda de prensa en Génova, sede del PP. Archivo / Eduardo Parra - Europa Press

Al término del Cecopi, se le preguntó a Ayuso por las palabras de Puente y por la crítica inicial del delegado del Gobierno en Madrid. "Al primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él, allá su conciencia", aseguró la presidenta tras optar por ignorar "por completo" al ministro.

Poco faltó a Puente en entrar a responder, una vez más por redes -como pidió Ayuso la ayuda al Gobierno-. "De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú", señaló el ministro.

En la polémica también ha entrado Más Madrid. La portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha apuntado en la red social X a la “infrafinanciación de los servicios públicos y la precariedad” en relación con los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid que, ha asegurado, “llevan años” pidiendo “equipos en buen estado” y “suficiente” plantilla. Asimismo, ha reprochado a Ayuso y a Vox negar la crisis climática que, ha asegurado, tiene que ver con la magnitud de los incendios.

La líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, se ha hehco eco y ha retuiteado desde su cuenta el mensaje de Bergerot. Su compañera de siglas y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, también se ha pronunciado en sentido parecido. Ha rescatado un vídeo de 2025 en el que bomberos forestales madrileños denunciaban sus condiciones laborales. “Eso sí, medallas a Milei y Trump y millones para la F1 no faltan”, ha remachado.

Desde el Gobierno regional no se ha contestado. La presidenta madrileña visitó ayer por la mañana el puesto de mando avanzado de Cenicientos. Tras solicitar la declaración de emergencia de interés nacional anoche y una vez el Gobierno asumió la gestión, Isabel Díaz Ayuso no ha vuelto a pronunciarse. Desde su Ejecutivo trasladan que está totalmente conectada con el centro de mando avanzado y pendiente. De hecho se ha desplazado hoy nuevamente al puesto de mando, desde donde ha reunido a su Consejo de Gobierno con los consejeros de Presidencia y Medio Ambiente allí presentes y el resto, conectados.

El nivel de emergencia

Ayuso solicitó cerca de las 22 horas de este jueves la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en 3 comunidades autónomas y la posibilidad, como sucedió ayer en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal proveniente de la provincia de Ávila agrave la situación de el de San Martín de Valdeiglesias.

Pese a las críticas iniciales del delegado del Gobierno, Fran Martín, el ministro del Interior evitó entrar en este debate y, en declaraciones tras la reunión del CECOPI señaló que "en ningún momento discute" el Ejecutivo la petición sino que "el Gobierno Central lo que dice es actuar". "Si una comunidad autónoma, por las razones que sea, entiende que no tiene la capacidad operativa y de gestión necesaria y precisa, para eso está el Gobierno Central para asumirla".

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"Y como la asumimos inmediatamente y asumimos también en correspondencia aquella parte de que era imprescindible mantener una unidad de actuación como era la de la comunidad autónoma de Castilla y León, en concreto, del incendio de Burgos en Ávila. Pero inmediatamente el Gobierno Central, desde luego, lo que no hace es pararse ante una emergencia de este sentido, sino evidentemente asumir la responsabilidad desde el minuto uno, como creo que lo habéis podido observar", remachó Fernando Grande Marlaska, según informa Iván Gil.

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