Fuegos en España
Sánchez visitará este sábado el centro de control de Cenicientos (Madrid) por los incendios
El presidente del Gobierno acudirá a las diez de la mañana acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al puesto de mando
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará el sábado la zona afectada por los incendios en la Comunidad de Madrid y el puesto de mando avanzado ubicado en Cenicientos y asistirá a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod).
Según la comunicado Presidencia del Gobierno, el jefe del Ejecutivo acudirá a las diez de la mañana acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al puesto de mando, en donde se evalúa la evolución de los fuegos en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Tras su visita, el presidente del Gobierno realizará una declaración institucional. EFE
Fuente: El Periódico
- Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz: 'La sentencia del caso David Sánchez ha sido un jarro de agua fría
- Una acusación particular pide al Tribunal de Cuentas que David Sánchez devuelva 340.000 euros de salario en la Diputación de Badajoz
- El proyecto de chalets de lujo en la antigua Coca Coca de Badajoz supera los trámites urbanísticos
- La Confederación Hidrográfica suspenderá la navegación en el Guadiana a su paso por Badajoz por el nenúfar mexicano
- Muere un operario de 23 años tras ser arrollado un vehículo de conservación de carreteras por un camión en la A-5 de Badajoz
- El entrenador del fútbol base de Badajoz detenido por pornografía infantil pide que se anule la causa
- La Policía Nacional investiga la aparición de un hombre herido con arma de fuego en Badajoz
- Vecino del campo de golf de Badajoz: 'Sufro una lluvia de pelotas en mi casa desde hace seis años