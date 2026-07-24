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Fuegos en España

Sánchez visitará este sábado el centro de control de Cenicientos (Madrid) por los incendios

El presidente del Gobierno acudirá a las diez de la mañana acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al puesto de mando

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla / Rafael Martín - Europa Press

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EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará el sábado la zona afectada por los incendios en la Comunidad de Madrid y el puesto de mando avanzado ubicado en Cenicientos y asistirá a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (Cecod).

Según la comunicado Presidencia del Gobierno, el jefe del Ejecutivo acudirá a las diez de la mañana acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al puesto de mando, en donde se evalúa la evolución de los fuegos en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

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Tras su visita, el presidente del Gobierno realizará una declaración institucional. EFE

Fuente: El Periódico

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